Потери в результате иранских ракетных ударов на две американские базы в Ираке составляют десятки человек, уверяет иранская пропаганда. Американцы заявили, что среди их военного персонала потерь нет, Багдад также опроверг потери среди своих военнослужащих, хотя, по сообщениям, больше всего именно они пострадали от ракетного обстрела. Несмотря на то, что специалистам ещё предстоит оценить ущерб от нападений, которые были произведены в ответ на убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, одно понятно точно: риски вооружённой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном растут. Хотя стороны могут выйти из ситуации без серьёзных имиджевых потерь.

Атакам подверглись две военные базы в Ираке, где расквартированы американские войска — Айн аль-Асад в провинции Анбар и объект в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Американские военные на местах продолжают оценивать последствия ударов. Но предварительные оценки уже есть. По некоторым данным, погибли около 80 человек, среди них — иракские военнослужащие. Правда, представители структур безопасности офиса премьер-министра Ирака не подтверждают никаких потерь со стороны республики. Не исключено, что официальный Багдад попытается «замять» потери среди своих военнослужащих, если они действительно погибли — из лояльности к Ирану, но не исключено, что атака была в некоторой степени «срежиссирована» и о целях ракет КСИР иракский, а, следовательно, и американский персонал были предупреждены.

Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Иранская сторона официально подтвердила , что завершила свой пропорциональный ответ на действия США в рамках статьи ооновского устава о самообороне. Удары были нанесены в основном по базе, с которой была совершена атака против Сулеймани, по неподтвержденным данным, пострадала авиация. Однако каким образом действия Ирана, твердившего все дни об американском неуважении иракского суверенитета, приняли в расчет иракскую государственность — не ясно, тем более что объект США в Эрбиле расположен фактически на территории международного аэропорта. С точки зрения этого фактора логичнее выглядела бы атака против американского корабля в Персидском заливе, однако она могла бы иметь более серьёзные последствия.

По мнению эксперта Института международных исследований Миддлберри в Монтеррее (штат Калифорния) Джеффри Льюиса, в КСИР использовали баллистические ракеты малой дальности Qiam-1 на жидком топливе — пуски были совершены с баз КСИР в провинции Керманшах. Летом 2017 года Иран использовал ракеты этого типа для операции против объектов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По мнению Джеффри Льюиса, не исключено, что удар был произведён иранцами также с помощью баллистических ракет малой дальности Fateh-110. В Генштабе Ирана говорят , что нападения на американские силы в Ираке раскрывают лишь крошечную часть возможностей вооружённых сил (ВС) Ирана. Другой общеизвестной возможностью Исламской Республики остаётся активизация прокси-сил в регионе Ближнего Востока. Иракские иррегулярные формирования «Хашд аш-Шааби» уже объявили о начале операции против американских военных. Тем не менее нынешняя атака, масштабы которой Тегеран, скорее всего, будет намерено преувеличивать, в принципе позволяет США и Ирану выйти из ситуации без имиджевых потерь.

Iranian_RCS/twitter.com

В американском военном ведомстве подтверждают удары со стороны Ирана. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что Иран нанёс в Ираке ракетный удар по двум используемым США военным базам. При этом было использовано свыше десятка ракет, несколько из них не долетели до целей. Парадоксально, но в день иранского нападения на американские объекты авиалайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» со 170 пассажирами на борту потерпел крушение в аэропорту Тегерана — сразу после взлёта. Главной версией крушения лайнера, который направлялся из аэропорта имени имама Хомейни в Киев, стала техническая неисправность. Как сообщается, иранские службы спасения уже обнаружили бортовой самописец украинского самолёта.

Тем не менее, сложно отделаться от мысли, что причиной крушения Boeing-737 стала суматоха в иранском небе на фоне ожидания ударов со стороны США. Версии теракта или ракетной атаки исключены, сообщило посольство Украины в Иране, однако на распространенном видео в соцсетях видно, что возгорание на борту произошло еще в воздухе.

Те, кто думают, что на этом всё и закончится, сильно ошибается, — пишет востоковед и бывший депутат израильского Кнессета Ксения Светлова. — Это только начало. По американским базам иранские «прокси» в Ираке стреляют постоянно. А вот, чтобы совершить что-нибудь такое, что будет одновременно болезненно, но не станет триггером для полномасштабной войны, которую никто в Иране не хочет, нужно время.

В США сейчас говорят, что война с Ираном не отвечает национальным интересам страны и что следует искать пути для деэскалации. Сенатор-демократ Бен Кардин (штат Мэриленд) выразил уверенность, что у президента Трампа появляются более широкие возможности по деэскалации напряжённости в отношениях между США и Ираном. По словам законодателя, 8 января для сенаторов будет организован брифинг, в ходе которого «будет представлена информация не только о том, что произошло нынешней ночью, но и о том, какова стратегия действий США в отношении Ирана на будущее». Сенатор-республиканец Линдси Грэм (штат Южная Каролина), в свою очередь, назвал удар Тегерана по двум американским базам в Ираке «актом агрессии» и пригрозил оставить республику «без нефтяного бизнеса». По его словам, у президента Дональда Трампа «есть все полномочия, чтобы дать ответ на это». Вопрос заключается лишь в том, на что сейчас решится Белый дом.