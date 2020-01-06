Потери в результате иранских ракетных ударов на две американские базы в Ираке составляют десятки человек, уверяет иранская пропаганда. Американцы заявили, что среди их военного персонала потерь нет, Багдад также опроверг потери среди своих военнослужащих, хотя, по сообщениям, больше всего именно они пострадали от ракетного обстрела. Несмотря на то, что специалистам ещё предстоит оценить ущерб от нападений, которые были произведены в ответ на убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, одно понятно точно: риски вооружённой конфронтации между Вашингтоном и Тегераном растут. Хотя стороны могут выйти из ситуации без серьёзных имиджевых потерь.
Атакам подверглись две военные базы в Ираке, где расквартированы американские войска — Айн аль-Асад в провинции Анбар и объект в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане. Американские военные на местах продолжают оценивать последствия ударов. Но предварительные оценки уже есть. По некоторым данным, погибли около 80 человек, среди них — иракские военнослужащие. Правда, представители структур безопасности офиса премьер-министра Ирака не подтверждают никаких потерь со стороны республики. Не исключено, что официальный Багдад попытается «замять» потери среди своих военнослужащих, если они действительно погибли — из лояльности к Ирану, но не исключено, что атака была в некоторой степени «срежиссирована» и о целях ракет КСИР иракский, а, следовательно, и американский персонал были предупреждены.
Иранская сторона официально
По мнению эксперта Института международных исследований Миддлберри в Монтеррее (штат Калифорния) Джеффри Льюиса, в КСИР использовали баллистические ракеты малой дальности Qiam-1 на жидком топливе — пуски были совершены с баз КСИР в провинции Керманшах. Летом 2017 года Иран использовал ракеты этого типа для операции против объектов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По мнению Джеффри Льюиса, не исключено, что удар был произведён иранцами также с помощью баллистических ракет малой дальности Fateh-110. В Генштабе Ирана
В американском военном ведомстве
Тем не менее, сложно отделаться от мысли, что причиной крушения Boeing-737 стала суматоха в иранском небе на фоне ожидания ударов со стороны США. Версии теракта или ракетной атаки исключены, сообщило посольство Украины в Иране, однако на распространенном видео в соцсетях видно, что возгорание на борту произошло еще в воздухе.
Те, кто думают, что на этом всё и закончится, сильно ошибается, — пишет востоковед и бывший депутат израильского Кнессета Ксения Светлова. — Это только начало. По американским базам иранские «прокси» в Ираке стреляют постоянно. А вот, чтобы совершить что-нибудь такое, что будет одновременно болезненно, но не станет триггером для полномасштабной войны, которую никто в Иране не хочет, нужно время.
В США сейчас говорят, что война с Ираном не отвечает национальным интересам страны и что следует искать пути для деэскалации. Сенатор-демократ Бен Кардин (штат Мэриленд) выразил уверенность, что у президента Трампа появляются более широкие возможности по деэскалации напряжённости в отношениях между США и Ираном. По словам законодателя, 8 января для сенаторов будет организован брифинг, в ходе которого «будет представлена информация не только о том, что произошло нынешней ночью, но и о том, какова стратегия действий США в отношении Ирана на будущее». Сенатор-республиканец Линдси Грэм (штат Южная Каролина), в свою очередь, назвал удар Тегерана по двум американским базам в Ираке «актом агрессии» и пригрозил оставить республику «без нефтяного бизнеса». По его словам, у президента Дональда Трампа «есть все полномочия, чтобы дать ответ на это». Вопрос заключается лишь в том, на что сейчас решится Белый дом.
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