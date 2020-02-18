Переговоры в Москве о судьбе сирийской провинции Идлиб между представителями России и Турции закончились без официальных заявлений. Почему пока ещё не договорились две страны, являющиеся тактическими союзниками, первой дала понять турецкая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет президент Реджеп Тайип Эрдоган. Её функционеры заявили: Анкара не будет закрывать глаза на военное наступление официального Дамаска. Что касается сирийских правительственных сил, то они, судя по всему, сейчас «воодушевились» противоречиями между РФ и Турцией и решили «додавить» оппозицию.

Переговоры между представителями Анкары и Москвы длились два дня. Они стали логическим продолжением встреч, которые 8 и 10 февраля провела в турецкой столице российская делегация, состоящая из дипломатов и военных. Основной проблемой остаётся судьба провинции Идлиб, контроль над которой по-прежнему делят группировки сирийской оппозиции и откровенно радикальные военизированные формирования. В последнее время правительственная армия Сирии активизировала наступательные действия на мятежный анклав, что привело к регулярным боевым стычкам и, в конце концов, — к гибели более 10 кадровых турецких военных. 18 февраля ожидалось, что противоречия будут разрешены. Однако, судя по всему, сторонам не удалось достичь компромисса, и диалог будет продолжен на высшем уровне — между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой.

Омер Челик Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Первым свет на ситуацию пролил пресс-секретарь возглавляемой Эрдоганом ПСР Омер Челик, который заявил 18 февраля, что в беседах с российскими представителями Турция привела свои аргументы по идлибской проблеме, и они не предполагают никаких уступок тем, кто поддерживает Асада.

Мы сообщили нашим собеседникам: мы завершили военные приготовления на тот случай, если силы (сирийского. — NEWS.ru) режима не отойдут на занимаемые ранее территории, — уточнил представитель президентской партии.

Позже пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын заявил , что Анкара настаивает на выполнении Сочинского соглашения. Очевидно, что она недовольна продвижением правительственных войск вглубь Идлиба, который, согласно договорённостям Москвы и Анкары, официально является зоной деэскалации. Армия президента Сирии Башара Асада уже не первый раз практикует тактику обхода турецких наблюдательных пунктов, расположенных почти по периметру согласованной зоны, и их последовательной изоляции. Тупик в переговорах России и Турции фактически означает, что Эрдоган больше не будет мириться с такой практикой. Доводы Москвы о необходимости уничтожения радикальных формирований любой ценой кажутся Анкаре неубедительными.

Stringer/Xinhua/Global Look Press

Однако есть основания полагать, что самого Асада — даже в случае устойчивого компромисса между Россией и Турцией — будет трудно остановить. В недавнем разговоре с журналистами глава сирийского государства заявил о беспрецедентных успехах своей армии и выразил уверенность, что это увертюра к победе над врагами Президентского дворца в долгосрочной перспективе.

Мы знаем, что это освобождение (территорий Идлиба. — NEWS.ru) не означает конец войны или разрушение всех заговоров, или конец террора, или сдачу оружия, но это определённо ткнёт их (сирийские группировки. — NEWS.ru) лицом в грязь. Это прелюдия к их окончательному поражению, это случится рано или поздно, — заявил Асад.

Вероятно, подобные успехи, о которых говорят в Дамаске, воодушевляют проправительственные силы и на местах. С российско-турецкими переговорами в Москве совпало нападение лояльных Асаду соединений на окрестности населённого пункта ат-Танф (юг Сирии), где находится база американских сил спецопераций. Мишенью стали формирования «Джейш Магавир ат-Тавра» («Армия революционных коммандос»), которые укомплектованы боевиками умеренной оппозиции. 55-километровый клочок земли на границе с Иорданией и Ираком является особой зоной присутствия американских вооружённых сил — несмотря на попытки администрации США оптимизировать контингент в Сирии. В нападении, как передают местные СМИ, участвовали некие проиранские соединения.

Конфликт вокруг ат-Танфа даёт основания предположить, что недопонимание между основными гарантами сирийского урегулирования слишком прямолинейно воспринимается теми, кто действует «на земле». Это вызывает опасения, что ситуация может чрезвычайно быстро обостриться.