Спецсессия ГА ООН по Палестине снова начнется 12 декабря

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Специальная чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по защите палестинского народа возобновится 12 декабря, передает ТАСС заявление пресс-службы председателя этого органа Дэнниса Фрэнсиса. Отмечается, что проведение заседания инициировано по просьбе Египта и Мавритании, которые являются председателями группы арабских государств и Организации исламского сотрудничества соответственно.

Председатель ГА ООН Дэннис Фрэнсис информировал страны-члены, что он проведет 45-е пленарное заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи во вторник, 12 декабря 2023 года, — отметила пресс-служба.

Ранее представитель постпредства Израиля при всемирной организации Реут Шапир Бен-Нафтали обвинила ООН в антисемитизме. По ее словам, Генеральная Ассамблея год за годом принимает резолюции, осуждающие действия израильских властей, поэтому Израиль будет призывать к прекращению «циничной кампании ООН».

До этого постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что многие члены персонала Ближневосточного агентства ООН по вопросам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа работают на движение ХАМАС. Он также обвинил ООН и ее представителей в том, что предоставляемая ими информация «не отражает реальной ситуации на местности».