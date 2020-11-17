Собор раздора: Помпео оскорбил шефа турецкой дипломатии

Во время планируемого визита в Турцию госсекретарь США Майк Помпео не сможет встретиться с турецкими официальными лицами. Как сообщил Госдеп, у шефа американской дипломатии сорвались переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее проводить встречу с Помпео отказался его коллега — Мевлют Чавушоглу. Причиной стало не только место, куда должен отправиться госсекретарь, но и его желание обсудить внутренние вопросы с константинопольским патриархом.

О том, что Эрдоган не примет Помпео, сообщили во время брифинга представители Госдепартамента высокого ранга. Их имена не указываются. Договорённости по встрече турецкого лидера с главой дипведомства США были, однако «график президента Эрдогана изменился: он перестал соответствовать параметрам, которые с самого начала разработали для визита госсекретаря», подчеркнули в Госдепе. В то же время американские дипломаты уверены: Эрдоган хотел, чтобы переговоры состоялись.

Были моменты, когда мы думали, что это возможно и что это произойдёт, однако потом Турция сказала нам, что график президента Эрдогана сам по себе изменился, — заявили на брифинге в Госдепе. — И мы не относим это к какому-то политическому сигналу. Это буквально был вопрос графика с точки зрения госсекретаря и вопрос графика с точки зрения президента Эрдогана и его поездок.

Майк Помпео в Стамбуле U.S. Department of State/flickr.com

В американском дипведомстве подчеркнули, что не верят в недовольство турецкого руководства.

Мы продолжаем работать над теми вопросами, по которым у нас имеются разногласия и которые, по нашему мнению, важны для нас и для других, — сообщили в Госдепартаменте.

О том, что проводить встречу с Помпео во время его официального визита не будет Чавушоглу, ранее сообщили катарский портал Middle East Eye (MEE) и агентство Bloomberg. Причина, по их информации, заключается в том, что госсекретарь отказался посещать Анкару, выбрав в качестве места визита Стамбул. Один из турецких дипломатических источников Bloomberg рассказал , что глава Госдепа отклонил приглашение министра иностранных дел Турции приехать в столицу в рамках визита и вместо этого попросил Чавушоглу прибыть в Стамбул для переговоров. Шеф турецкой дипломатии был оскорблён.

Американцы утверждают, что график Помпео слишком насыщен и что он не сможет освободить в нём место для Анкары, — говорят источники MEE.

Как утверждают аналитики, Стамбул получил приоритет в графике главы Госдепа в том числе в связи со сменой статуса собора Святой Софии, которая произошла в этом году. Кроме того, помощники Помпео открыто сообщили турецким дипломатам о его намерении провести встречу с константинопольским патриархом Варфоломеем. Неслучайно в официальном пресс-релизе Госдепартамента отмечается, что глава ведомства нанесёт визит в Стамбул с целью обсудить религиозные вопросы и все трудности, которые касаются свободы вероисповедания в Турции и в мире в целом.

Патриарх Константинопольский Варфоломей patriarchate. org/Global Look Press

Это вполне объяснимо, учитывая, что госсекретарь принадлежит к евангеликам и считает религию определяющим фактором, в том числе в политике. Проблема состоит лишь в том, что Помпео всё ещё возглавляет дипломатическое ведомство.

Министерство иностранных дел Турции уже успело назвать запланированную встречу главы Госдепа «крайне неуместной» попыткой вмешаться во внутренние дела. Не исключено, что переговоры с патриархом Варфоломеем могут спровоцировать Эрдогана на более жёсткие меры против тех игроков на внутри- и внешнеполитическом поле, которых поддерживают США. Более того, как показывает практика американо-турецких отношений, Анкару не останавливает даже дипломатический иммунитет.