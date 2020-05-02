СМИ: поэтапное ослабление ограничений началось в Сирии

https://static.news.ru/photo/d038463e-8c90-11ea-8885-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

В Сирии власти стали поэтапно ослаблять ограничительные меры в сфере торговли и услуг, введённые на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщает портал Syria Al N. По его данным, открылись рынки и предприятия розничной торговли в Дамаске и ряде других городов.

В столице предприниматели смогут беспошлинно продавать свои товары на пяти площадях напрямую жителям города. Соответствующее решение принял губернатор Дамаска. Кроме того, частично возобновлено транспортное сообщение между столицей и административными центрами провинций. Дороги будут открыты три раза в неделю — в четверг, пятницу и субботу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Международной гуманитарной организации «Врачи без границ» усомнились в способности Сирии своими силами справиться с эпидемией коронавируса.