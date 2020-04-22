«Врачи без границ» усомнились в противостоянии Сирии коронавирусу

https://static.news.ru/photo/5ec68fc6-84af-11ea-a181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

В том, что Сирия сможет своими силами справиться с эпидемией коронавируса, имеются серьёзные сомнения. Такую позицию озвучили в Международной гуманитарной организации «Врачи без границ».

Заявление там сделали на фоне сообщений о первой смерти от COVID-19 на северо-востоке страны, передаёт РИА Новости.

Девять лет вооружённого противостояния в этом регионе серьёзно подорвали систему здравоохранения. Многие медучреждения не работают, а оставшиеся испытывали проблемы ещё до пандемии, отметили в организации. Нехватка лекарств и медперсонала, задержки при тестировании, отсутствие мониторинга контактов между людьми делают противостояние вирусу практически невозможным, уверены там.

Ещё одна проблема — в доставке помощи, которая может быть осуществлена только через Курдскую автономную область в Ираке.

Из-за эпидемии коронавируса власти Сирии 25 марта ввели комендантский час. С 18:00 до 06:00 запрещено любое передвижение во всех населённых пунктах страны. По выходным запрет начинается с 12:00. Также закрыто сообщение между городами без спецпропусков. Остановлена работа морских и аэропортов, а также пропускных пунктов на сухопутных границах. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

По состоянию на 22 апреля в Сирии подтверждено 38 случаев заражения, из них два человека умерли и пятеро выздоровели.

В мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 тысячи исцелились.

Как писал NEWS.ru, министры иностранных дел России, Ирана и Турции обсудили угрозу распространения коронавирусной инфекции в Сирии и возможные меры в этой связи.