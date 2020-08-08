СМИ: министр окружающей среды Ливана подал в отставку

https://static.news.ru/photo/9754b22a-da48-11ea-845f-fa163e074e61_660.jpg Дамианос Каттар Фото: fdcdleb/twitter.com

Министр окружающей среды и административного развития Ливана Дамианос Каттар покидает свой пост.

По данным телеканала Sky News Arabia, министр уже подписал соответствующий документ. Решение может быть связано с последствиями взрыва, который произошёл в порту Бейрута.

Ранее министр информации Ливана Маналь Абдессамад сообщила, что решила покинуть свой пост. Она добавила, что не смогла оправдать надежды местных жителей, которые пострадали от взрыва в порту Бейрута.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

Прогремевший 4 августа в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.

Как писал NEWS.ru, представители Минобороны Ливана больше не надеются найти живых под завалами после взрыва в порту Бейрута. Поисково-спасательные работы российской группировки МЧС в ливанской столице завершены.