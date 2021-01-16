СМИ: иранская ракета упала в 30 км от торгового судна

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Военные Ирана 16 января в ходе учений осуществили пуски ракет, одна из них упала в Индийском океане в 30 км от торгового судна.

С таким утверждением выступил американский телеканал Fox News. По данным его источников, как минимум один боеприпас упал в воду «в опасной близости» от корабля. О судне не приводится никаких деталей.

Ударная группа ВМС США с авианосцем Nimitz в составе находилась приблизительно в 160 км от места, где как минимум две баллистические ракеты Ирана взорвались после удара о поверхность воды, сообщает телеканал.

Пентагон ранее заявлял, что Nimitz останется на Ближнем Востоке после миссии по прикрытию вывода американских военных из Сомали, чтобы нейтрализовать потенциальную иранскую угрозу.

США 15 января ввели санкции против некоторых предприятий в Иране, ОАЭ и Китае, заявили представители Госдепа. Тегеран власти Соединённых Штатов заподозрили в участии в продаже оружия, а Пекин и Абу-Даби уличили в импорте иранской стали. Внешнеполитическое ведомство отметило, что в Иране под санкции попадают Организация морской промышленности (MIO), Организация аэрокосмической промышленности (AIO) и Организация авиационной промышленности ИРИ (IAIO), писал NEWS.ru.