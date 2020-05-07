Гипотезы о связи давления на крупный сирийский бизнес с Россией могут оказаться попыткой закамуфлировать интересы Ирана. Такой вывод следует из скандала с богатейшим человеком Сирии Рами Махлуфом, который приходится кузеном президенту Башару Асаду. Записанные владельцем сирийской экономической империи видеоролики свидетельствуют не о протесте против финансовых и налоговых обязательств, а о боязни потери своих телекоммуникационных компаний. Войти в этот бизнес намеревались именно иранские предприниматели.

О «телекоммуникационной» подоплёке ситуации вокруг Махлуфа рассказал со ссылкой на информированные источники бывший официальный представитель проамериканской коалиции «Новая сирийская армия» Мзхалем Алсалум. Ситуация, по его словам, напрямую касается сирийского Фонда мучеников, который де-юре занимается уходом за семьями погибших кадровых военных, но в действительности служит легальным прикрытием бизнес-интересов самого Асада. Все сирийские бизнесмены обязаны делать пожертвования в эту структуру пропорционально своему благосостоянию. Самым крупным «благотворителем» выступает сам Махлуф, которому до начала гражданского конфликта в Сирии приписывали контроль над 60% сирийской экономики. Фонд при этом выступает как самостоятельный деловой субъект и располагает активами 50-60% сирийских компаний. Покупка акций обеспечивается, как правило, подставными лицами — чтобы закамуфлировать деятельность Фонда мучеников.

Тревожный звонок для Махлуфа, в собственности которого находятся крупнейшие телекоммуникационные операторы Сирии Syriatel и MTN, прозвенел, когда президент Фонда мучеников Яссер Ибрагим выкупил выступающую партнёром MTN компанию Teleinvest четыре месяца назад, говорит Алсалум. После того, как Управление по телекоммуникациям и регулированию Сирии потребовало от принадлежащих Махлуфу телекоммуникационных гигантов выплатить денежные суммы в государственную казну в размере 233,8 млрд сирийских фунтов, чтобы покрыть разницу между первоначальным лицензионным сбором и фактическими доходами, именно Teleinvest проинформировала о своей готовности выплатить часть суммы, которая причитается государству со стороны MTN. Как отмечают исследователи вашингтонского Института Ближнего Востока, это нарушило общую линию защиты Махлуфа, который в своём первом видеообращении, размещённом на Facebook, делал упор на несправедливость сборов и просил у своего двоюродного брата отсрочку по выплатам.

Global Look Press

Однако Алсалум утверждает, что конфликт заключается не в отказе Махлуфа от уплаты и даже не в его конфликте с другими членами президентской семьи. Вся проблема, по его словам, сводится к возможной потере кузеном Асада контроля над активами в телекоме. На это недвусмысленно указывает во втором видеообращении сам Махлуф, который говорит, что его пытаются лишить бизнеса. Несмотря на популярную среди арабских экспертов гипотезу о «руке Кремля» в кампании по давлению на крупный сирийский бизнес, ситуация может оказаться проще. Москва ещё не проявляла интереса к телекоммуникационной индустрии в Арабской Республике, в отличие от своего партнёра по астанинскому процессу — Тегерана, который на уровне аффилированных с иранской военной элитой компаний прощупывал почву для создания третьего крупного оператора мобильной связи в Сирии. Несмотря на то, что у Исламской Республики не хватило средств для быстрой реализации проекта, на нём рано ставить точку. Иранские предприниматели по-прежнему активны в этой сфере.