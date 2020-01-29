https://static.news.ru/photo/bc54b1b0-42a9-11ea-8953-fa163e074e61_660.jpg Вафа Шабруни Фото: Wafa Shabrouney/facebook.com

Журналистка телеканала RT Вафа Шабруни получила тяжёлые ранения в Сирии. Её доставили в больницу. Она в тяжёлом состоянии, сообщила главред RT Маргарита Симоньян и призвала молиться за коллегу.

По её словам, медики делают всё возможное, чтобы её спасти. Инцидент произошёл в районе Идлиба, уточнила Симоньян в своём Telegram-канале.

По предварительным данным, Шабруни пострадала во время съёмки складов боеприпасов, оставленных боевиками во время отступления из города Мааррет-эн-Нууман. Предположительно взорвался один из снарядов.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает сочинские и астанинские договорённости по Сирии. По его словам, Анкара намерена действовать самостоятельно. При этом он отметил, что это не является угрозой, а ожиданием того, что РФ сделает сирийскому режиму необходимое предупреждение.

Лидер подчеркнул, что терпение Анкары заканчивается из-за регулярных атак правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.