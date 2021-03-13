Шесть пациентов умерли в Иордании из-за сбоя подачи кислорода в больнице

Минимум шесть пациентов умерли из-за сбоев подачи кислорода в больнице в иорданском городе Ас-Сальт, рассказал глава Минздрава королевства Назир Обейдат. Чиновник отметил, что подал премьеру страны Бишару аль-Хасауне прошение об отставке, так как несёт моральную ответственность за случившееся. Через некоторые время руководитель кабмина уволил министра.

Только правительство несёт ответственность за инцидент с отключением кислорода в больнице Ас-Сальта... Правительство объявило о введении чрезвычайной ситуации во всех больницах в Иордании, чтобы обеспечить безопасность принятых мер для здоровья граждан, — цитирует его портал Petra.