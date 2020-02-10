https://static.news.ru/photo/623d3a2a-4c46-11ea-adf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: President of Russia/Global Look Press

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не ввяжется в противостояние сирийских и турецких войск в Идлибе.

Участвовать в боевых операциях не очень здорово для нашей страны, особенно там. Одно дело, когда мы воевали с террористами, а там ещё не дай бог схлестнёмся, — заявил Джабаров в комментарии «Интерфаксу».

По мнению сенатора, Россия не готова к войне против Турции, поэтому российские военные не должны вмешиваться в противостояние турецкой армии с силами сирийского президента Башара Асада — союзника Москвы.

Джабаров считает, что сегодня наступило «время дипломатов», которые должны урегулировать конфликт без применения силы.

Как сообщал NEWS.ru, 10 февраля сирийские правительственные войска атаковали военную базу в городе Тафтаназ, погибли пятеро турецких военных. Турция ответила массированными артобстрелами и заявила об уничтожении 101 сирийца.

Турецкие власти открыто поддерживают сирийскую оппозицию и призывают к смещению Асада.