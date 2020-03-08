Семеро жителей Ирана скончались в результате отравления метиловым спиртом, который они выпили, чтобы уберечься от заражения коронавирусом.
Инцидент произошёл в провинции Альборз. В местной прокуратуре пояснили, что погибшие употребили метанол, поверив найденной в Интернете информации о том, что он якобы помогает организму противостоять вирусу.
В правоохранительных органах отметили, что летальный исход зафиксирован на сегодняшний день в семи случаях. Точное число пострадавших от метилового спирта не называется,
Ранее NEWS.ru писал, что в Иране от коронавируса умерла депутат парламента Фатима Рахбар. Всего в стране жертвами заболевания стали 124 человека.
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