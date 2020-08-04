Саудовской Аравии предрекают увеличение социальной поляризации после того, как король Салман оставит трон. Такой прогноз дают критики правящего дома, которых взволновала недавняя госпитализация монарха в связи с воспалением желчного пузыря. Экономические проекты Эр-Рияда, по-видимому, продолжают трещать по швам. Накануне один из западных партнёров «города будущего» Неом отказался от участия в проекте из-за негативной реакции общественности.

В том, что король Салман скоро может покинуть дворец, уверены аналитики катарского портала Middle East Eye, вероятно, впечатлённые недавним попаданием монарха в больницу. Однако его уход на покой, согласно этим оценкам, будет означать крах дома Аль Сауд.

Его сын-«ястреб» Мухаммед использовал самые унизительные методы и интриги против своих соперников и их обширных кланов, что может преследовать его в будущем, если он захватит трон, — пишет Middle East Eye. — До того, как начал править Салман, многие наблюдатели полагали, что правители Саудовской Аравии обладают мощной легитимностью традиционного характера, закреплённой действующим социальным договором между принцами и простыми людьми.

Правящий дом сохранил видимость единства и согласия, необходимые для поддержания этого хрупкого социального и политического порядка, однако сейчас ему всё сложнее. Общественный контракт даёт сбой, уверены эксперты.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд PA images/ТАСС

Правящая династия своей политикой, по-видимому, оттолкнула традиционных союзников, например, религиозные общины, которые всегда оказывали ей поддержку. Сейчас эти группы решительно отвергают политическую линию Эр-Рияда. Проигнорированы оказались и интересы местных племён, которые в прошлом представляли собой традиционную опору легитимности монарха. Аналитики считают, что в королевстве племена потеряли своё прежнее влияние.

Их лидеры стали выполнять декоративную роль после того, как король и его сын поработили и заставили их замолчать. Никто не знает, как долго они будут хранить молчание в условиях маргинализации и тотального угнетения, — отмечают в MEE.

Выводы о притеснении племенных лидеров подтверждаются примером строительства «города будущего» Неом с инвестиционным потенциалом более $500 млрд. Проект стал причиной масштабного переселения местных общин в другую часть Саудовской Аравии, которое в итоге не было принято племенными активистами.

Накануне стало известно, что Неом лишился инвестора. Так, крупный американский разработчик видеоигр Riot Games прекратил сотрудничество с проектом всего спустя день после его объявления о нём. Неом должен был стать «главным партнёром» в летнем сезоне ролевой игры League of Legends. После критики этого контракта со стороны клиентов и сотрудников Riot Games, ссылавшихся на нарушения прав человека в Саудовской Аравии, компания была вынуждена свернуть работу на этом направлении. Как это отразится на Неоме, судить сложно. Город представляет собой деловую и промышленную зону в северо-западной части Саудовской Аравии, которая касается египетской и иорданской границ. Неом строится на участке, который в 35 раз больше Сингапура и имеет протяжённость более 450 км по береговой линии.

Ситуация в Саудовской Аравии многократно ухудшается в связи с «двойным шоком» от пандемии и падения нефтяных доходов. Это может не только ослабить общественный договор, но и затруднить властный транзит, который кронпринц, как сообщалось ранее, хотел бы устроить в этом году — с добровольно-принудительного согласия монарха. Однако не стоит забывать, что прогнозы о скором крахе правящего дома появляются регулярно с того момента, как кронпринц Мухаммед стал наследником, и пока не сбываются.