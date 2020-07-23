Власти Саудовской Аравии планируют выставить на приватизацию государственные активы в сферах здравоохранения, образования и водных ресурсов и ввести подоходный налог, чтобы пополнить казну в условиях «двойного шока» — пандемии и падения нефтяных цен. Соответствующими планами королевства поделился глава саудовского Министерства финансов Мухаммед аль-Джадаан. Это может означать, что экономическое положение Эр-Рияда, возможно, продолжит ухудшаться, а тенденция на урезание госрасходов сохранится. Интрига заключается в том, как это повлияет на политику.
О том, что крупнейший в мире экспортёр нефти планирует выставить на приватизацию госактивы и использовать подоходный налог, аль-Джадаан
По итогам первого квартала 2020 года, расходы Саудовской Аравии существенно превысили доходы, а бюджетный дефицит приблизился к $9 млрд. В этом году, по данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика Саудовской Аравии сократится на 5,2%.
В рамках вынужденной оптимизации власти королевства ранее приняли решение о сокращении финансирования 13 программ амбициозного проекта «Видение-2030». Самой громкой и обращающей на себя внимание оказалась инициатива по увеличению налога на добавленную стоимость (НДС) почти в три раза: с 1 июля НДС в Саудовской Аравии вырос с 5% до 15%. Как заявили в Эр-Рияде, несмотря на сокращение трат на программу «Видение-2030» и другие масштабные проекты, работа над ними будет продолжаться. Однако критики саудовского правящего дома убеждены: некоторые пункты «Видения-2030» будут просто проигнорированы из-за нехватки средств в государственной казне.
С одной стороны, мера по приватизации государственных активов может оказаться разовой акцией. По крайней мере, такую точку зрения высказывает международный экономист Махмуд Саламех. Первоочередная задача Саудовской Аравии, по его оценкам, состоит в том, чтобы предотвратить необходимость занимать крупные суммы денег за рубежом или использовать некоторые финансовые резервы, которые оцениваются в $460 млрд, в целях компенсации дефицита бюджета. Без миллиардных потоков от продаж нефти реализация наиболее дорогостоящих проектов встанет на паузу, а занятость — упадёт, считает эксперт. Саудовской Аравии хотелось бы максимально предотвратить все неблагоприятные сценарии.
С другой стороны, темпы приватизации в стране крайне медленные. Самой крупной продажей активов, которую инициировала Саудовская Аравия до настоящего времени, было первичное публичное размещение акций (IPO) нефтяного гиганта Saudi Aramco в декабре 2019 года. Тогда Эр-Рияд смог получить $29,4 млрд. Однако нельзя не заметить, что из-за отсутствия у инвесторов интереса к покупке акций Эр-Рияду пришлось прибегнуть к репрессивным мерам против наиболее влиятельных людей страны, которые были просто вынуждены вложиться в IPO — под угрозой тюремного заключения. Не стоит полностью исключать вариант, при котором в этот раз будет происходить то же самое.
Подобный способ «коммуникации» с элитами в условиях возможного сохранения трат на зарубежные военные кампании грозит привести к предсказуемому результату — росту недовольства и, как следствие, полному «обнулению» не только условного социального контракта, но и доверия к той политике, которую проводит наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед. Вкупе с болезнью короля Салмана, который пока что
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