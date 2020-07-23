Власти Саудовской Аравии планируют выставить на приватизацию государственные активы в сферах здравоохранения, образования и водных ресурсов и ввести подоходный налог, чтобы пополнить казну в условиях «двойного шока» — пандемии и падения нефтяных цен. Соответствующими планами королевства поделился глава саудовского Министерства финансов Мухаммед аль-Джадаан. Это может означать, что экономическое положение Эр-Рияда, возможно, продолжит ухудшаться, а тенденция на урезание госрасходов сохранится. Интрига заключается в том, как это повлияет на политику.

О том, что крупнейший в мире экспортёр нефти планирует выставить на приватизацию госактивы и использовать подоходный налог, аль-Джадаан рассказал на видеоконференции, которая была организована агентством Bloomberg. По его оценкам, руководство страны может получить миллиарды от этого процесса в течение следующих пяти лет. Он подчеркнул, что рассматриваются все варианты. Позже саудовские государственные СМИ были вынуждены уточнить, что введение подоходного налога не обсуждается на уровне кабинета министров.

По итогам первого квартала 2020 года, расходы Саудовской Аравии существенно превысили доходы, а бюджетный дефицит приблизился к $9 млрд. В этом году, по данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика Саудовской Аравии сократится на 5,2%.

В рамках вынужденной оптимизации власти королевства ранее приняли решение о сокращении финансирования 13 программ амбициозного проекта «Видение-2030». Самой громкой и обращающей на себя внимание оказалась инициатива по увеличению налога на добавленную стоимость (НДС) почти в три раза: с 1 июля НДС в Саудовской Аравии вырос с 5% до 15%. Как заявили в Эр-Рияде, несмотря на сокращение трат на программу «Видение-2030» и другие масштабные проекты, работа над ними будет продолжаться. Однако критики саудовского правящего дома убеждены: некоторые пункты «Видения-2030» будут просто проигнорированы из-за нехватки средств в государственной казне.

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С одной стороны, мера по приватизации государственных активов может оказаться разовой акцией. По крайней мере, такую точку зрения высказывает международный экономист Махмуд Саламех. Первоочередная задача Саудовской Аравии, по его оценкам, состоит в том, чтобы предотвратить необходимость занимать крупные суммы денег за рубежом или использовать некоторые финансовые резервы, которые оцениваются в $460 млрд, в целях компенсации дефицита бюджета. Без миллиардных потоков от продаж нефти реализация наиболее дорогостоящих проектов встанет на паузу, а занятость — упадёт, считает эксперт. Саудовской Аравии хотелось бы максимально предотвратить все неблагоприятные сценарии.

С другой стороны, темпы приватизации в стране крайне медленные. Самой крупной продажей активов, которую инициировала Саудовская Аравия до настоящего времени, было первичное публичное размещение акций (IPO) нефтяного гиганта Saudi Aramco в декабре 2019 года. Тогда Эр-Рияд смог получить $29,4 млрд. Однако нельзя не заметить, что из-за отсутствия у инвесторов интереса к покупке акций Эр-Рияду пришлось прибегнуть к репрессивным мерам против наиболее влиятельных людей страны, которые были просто вынуждены вложиться в IPO — под угрозой тюремного заключения. Не стоит полностью исключать вариант, при котором в этот раз будет происходить то же самое.