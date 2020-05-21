Саудовская Аравия приблизилась к завершению строительства ядерного реактора

https://static.news.ru/photo/cc5ea7da-9b48-11ea-a5fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Саудовская Аравия близка к завершению строительства своего первого ядерного реактора, об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Это вызывает обеспокоенность у экспертов по контролю над вооружениями, поскольку Эр-Рияд пока не внедрил правила международного мониторинга.

Крыша над объектом была установлена до введения нормативно-правовых актов Международного агентства по атомной энергии, которые позволяют инспекторам проводить раннюю проверку конструкции реактора. При этом проведение наземного мониторинга до тех пор, пока строительство исследовательского ядерного реактора не будет завершено, было бы необычным шагом.

Saudi Arabia is pushing to complete its first nuclear reactor, according to satellite images that have raised concern among arms-control experts.



I wonder why #Iran can be slapped with sanctions & let #SaudiArabia free! https://t.co/baWswMOTih pic.twitter.com/qJGnWKUIq9 — Wako Joel (@WakoJoel) May 21, 2020

В королевстве неоднократно заявляли, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, но наследный принц обещал разработать бомбу, если это сделают в Иране, отмечает Bloomberg. В Министерстве энергетики Саудовской Аравии не ответили на просьбу агентства прокомментировать информацию о скором завершении строительства реактора.

NEWS.ru писал, что Эр-Рияд неоднократно критиковал своего главного геополитического соперника — Тегеран — за программу баллистических ракет и за предполагаемые попытки овладеть ядерным оружием.