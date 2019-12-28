https://static.news.ru/photo/efdb7260-2afa-11ea-aa01-fa163e074e61_660.jpg Джавад Зариф Фото: Matti Matikainen/Xinhua/Global Look Press

Россия выступает против объявления бесполётной зоны над территорией Ливии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Подобные предложения вызывают у Москвы «не очень приятную ассоциацию», сказал он после переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

НАТО стало бомбить Ливию после того, как Совет Безопасности ООН принял ровно такое же решение — объявить бесполётную зону, — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что «ливийский нард может только сам договориться о том, как преодолеть тот кризис, в который его ввергла агрессия со стороны Североатлантического альянса».

Помимо этого, как писал NEWS.ru, руководитель российского МИДа высказал убеждённость в том, что конфликтующие в Ливии стороны должны договориться о бессрочном прекращении огня.