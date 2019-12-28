https://static.news.ru/photo/9e1493be-2af8-11ea-9d8e-fa163e074e61_660.jpgФото: Hamza Turkia/Global Look Press
Конфликтующие в Ливии стороны должны договориться о бессрочном прекращении огня. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, договариваться между собой — «лучше, чем наступать на одни и те же грабли».
Надо сделать так, чтобы все международные игроки повлияли на ливийские стороны в одном направлении — незамедлительно прекратить боевые действия, — приводит слова Лаврова «Интерфакс».
Ранее NEWS.ru писал, что военно-воздушные силы фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли авиаудар по единственному действующему аэропорту Ливии в Митиге.