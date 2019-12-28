ВВС фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли авиаудар по единственному действующему аэропорту Ливии в Митиге.
Последствия налёта неизвестны. ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) уже не в первый раз наносят авиаудар по этому объекту. Причиной для атак стало предположение, что там располагается пункт управления беспилотниками правительства национального согласия (ПНС).
Последний авиаудар был нанесён в сентябре 2019 года. Он полностью парализовал аэропорт. Работа в нём была запущена только 12 декабря,
В мае 2019 года командующий ЛНА обещал продолжать бои за Триполи до тех пор, пока ополченцы в столице не сдадутся. Также он раскритиковал спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе, писал NEWS.ru.
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