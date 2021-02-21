Российский беспилотник нанёс 17 ударов по террористам в Сирии

https://static.news.ru/photo/5337c1be-7489-11eb-9c0a-96000091f725_660.jpg Фото: artfile.ru

Российский средневысотный ударный беспилотник большой продолжительности полёта «Орион» совершил 38 вылетов в Сирии. При этом он нанёс 17 ударов по объектам террористов.

В сюжете на телеканале «Россия» был показан применявшийся в Сирии «Орион» в пустынном камуфляже. На его борту нанесены звёзды, традиционно означающие число боевых вылетов. При этом каждая звезда дополняется буквенной маркировкой «Р» — что означает «разведывательный полёт», «Б» — боевой вылет с нанесением ударов по наземным целям, «П» — вылет на поиски целей.

В соответствии с этим можно сделать вывод, что беспилотник совершил 17 вылетов с применением оружия, 20 разведывательных и один с иными целями.

Разработка данного беспилотного аппарата началась в 2011 году по заказу военных. «Орион» относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полёта. Он может находиться в воздухе до 24 часов. Максимальная взлётная масса составляет 1100 килограммов, а боевая нагрузка — 250 килограммов. По наземным целям беспилотник может применять малогабаритные управляемые бомбы и корректируемые авиационные бомбы.

Ранее эксперт заявил, что РФ вернулась в лигу стран с собственными беспилотниками. Об этом писал NEWS.ru.