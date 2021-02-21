РФ вернулась в лигу стран с собственными беспилотниками

https://static.news.ru/photo/5930cb3e-6797-11e9-805e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sra Tyler Woodward / Global look press

РФ вернулась в высшую лигу стран, которые обладают собственными беспилотными летательными аппаратами БПЛА). Об этом заявил ведущий эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.

В интервью РИА Новости Федутинов подчеркнул , что начало использования в российской армии беспилотных средств является качественным шагом вперёд в развитии «обладаемого российскими Вооружёнными силами флота беспилотников и расширении его функционала».

По словам эксперта, корни сегодняшнего возврата в лигу стран с БПЛА лежат в 2010-2011 годах, когда формировалось видение перспективной линейки беспилотных авиасистем и технические заданий для промышленных компаний, а также обосновывалось выделение финансовых средств для новых проектов.

Федутинов напомнил, что СССР обладал достаточными знаниями в области беспилотной авиации и разработки советских специалистов в 1960-80-х годах соответствовали уровню мировых лидеров того времени.

Однако далее в силу как объективных причин, так и в силу субъективных ошибок в расстановке приоритетов последовало два десятилетия, во время которых в России наблюдался застой в развитии этой тематики. Ценность старых разработок значительно девальвировалась, работы по модернизации старых систем лишь закрепляли положение вещей, — сказал эксперт.

Именно поэтому, считает специалист, потребовалось достаточно много времени и денег, чтобы вернуться в сферу беспилотной авиации. Россия создала собственные двигатели, системы связи, навигации и управления, системы разведки и наблюдения, вооружение и многое другое. Это было необходимо сделать для того, чтобы не быть зависимыми от иностранных поставщиков

При этом вся накопленная за последнее десятилетие база, по мнению Федутинова, позволяет в настоящее время реализовывать проекты в более сжатые сроки. При этом эксперт убеждён, что новые проекты необходимо инициировать уже сейчас — чтобы снова не оказаться в положении догоняющих.

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