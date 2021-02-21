Лётчик-испытатель рассказал, как атакует отечественный БПЛА «Охотник»

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Тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» может поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Об этом рассказал лётчик-испытатель, оператор БПЛА Евгений Фролов.

После окончания испытаний аппарат сможет действовать в связке с Су-57 и будет адаптирован к применению всей номенклатуры вооружения истребителя пятого поколения. Окончательное решение об атаке с «Охотника» будет принимать лётчик самолёта-лидера. При этом пилоту не придётся отдавать команду БПЛА, Су-57 сам примет решение о назначении цели и отдаст команду.

В настоящее время беспилотник оснащён ручками управления, как в истребителе, клавиатурой, многофункциональными экранами и камерами.

В будущем этот аппарат будет чисто в автомате, там уже таких органов управления, скорее всего, не будет, и ручного управления, наверное, вообще не будет, — цитирует РИА Новости Фролова.

С-70 «Охотник» разработан в ОКБ Сухого и выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло». Длина беспилотника составляет 14 метров, взлётная масса — 20 тонн. Максимальная скорость российского БПЛА — до тысячи километров в час.

Как сообщал NEWS.ru, Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ) приступил 12 февраля к строительству ещё трёх опытных образцов тяжёлого ударного беспилотника С-70 «Охотник».