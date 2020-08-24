Российские истребители стали для Ирана важнее С-400

Визит министра обороны Исламской Республики Иран (ИРИ) Амира Хатами на форум «Армия-2020» в России усилил предположения о том, что Москва и Тегеран могут расширить военно-техническое сотрудничество (ВТС) — по окончании срока ооновского эмбарго на продажу обычных вооружений Тегерану. Соответствующий смысловой фон создаёт обострившаяся из-за позиции США дискуссия о пролонгации этого запрета. В экспертной среде полагают, что в приоритете ИРИ — покупка Су-35 или Су-30СМ.

Посольство ИРИ в Москве сообщило 24 августа о переговорах Хатами и министра обороны России Сергея Шойгу. Тема ооновского эмбарго, которое должно закончиться этой осенью, была неизбежной. Глава иранского оборонного ведомства заметил, что «с учётом стратегической глубины двух стран в регионе укрепление сотрудничества Тегерана и Москвы является необходимым».

Реалистичная реакция Совета безопасности ООН в отклонении антииранской резолюции США по продлению оружейного эмбарго против Ирана стала очередным поражением Америки и её региональных союзников и показала несогласие мирового сообщества с унилатерализмом, — цитирует Хатами иранская дипмиссия.

Министр обороны ИРИ убеждён в том, что тот совместный подход, который Иран и Россия выбрали для решения проблем на Ближнем Востоке, может восстановить мир, стабильность и безопасность в регионе вне зависимости от американской политики. Форум «Армия-2020» Хатами охарактеризовал как «большое специализированное военно-техническое событие на международном и региональном уровнях».

В свою очередь, Шойгу заметил, что, несмотря на сложную ситуацию в связи с кризисом вокруг распространения коронавируса, контакты России и Ирана «остаются достаточно интенсивными».

Эпидемиологическая ситуация понемногу нормализуется. Возвращаемся к проведению значимых многосторонних мероприятий, — сообщил глава российского оборонного ведомства.

Приезд Хатами будет неотвратимо интерпретирован в США как сигнал об усилении ВТС. Разведывательное управление Пентагона считает, что по истечении срока эмбарго ООН власти ИРИ заинтересованы в приобретении у РФ истребителей, танков, зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион». По этим оценкам, иранское руководство намерено закупить у РФ истребители Су-30, учебно-тренировочные самолёты Як-130 и танки Т-90. Правда, пока что о планах Москвы и Тегерана в сфере ВТС доподлинно можно судить только по общим заявлениям официальных лиц.

Сергей Булкин/NEWS.ru

То, по какому пути будут двигаться США в попытке блокировать завершение эмбарго ООН, до конца не известно. До настоящего момента администрация президента Дональда Трампа демонстрировала склонность давить на своих союзников, которые подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) пять лет назад и которые, соответственно, являются гарантами прекращения международных запретов в отношении ИРИ. Однако Белый дом намекает, что у него ещё есть инструменты.

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин пояснил, что пока действующие в отношении ИРИ международные ограничения на поставку обычных вооружений не касаются ЗРК, радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы: именно поэтому и стала возможной поставка Ирану ЗРС С-300ПМУ-2 в 2016 году.

По этой же причине все последующие четыре года появлялись и слухи о возможной закупке С-400. При этом в условиях ограниченных ресурсов, которые Иран может потенциально направить на закупку импортных вооружений, у ПВО появляется сильный конкурент в виде ВВС, которым действительно крайне нужны новые боевые самолёты. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

Аналитик заключает, что Иран, вероятнее всего, выделит средства на покупку Су-35 или Су-30СМ, потому что, с одной стороны, ВВС ИРИ крайне нуждаются в современных многоцелевых истребителях, а с другой — иранский военно-промышленный комплекс при всём желании не может обеспечить эти потребности.