Роман бывшего директора МОССАДа ударил по секретным операциям

Вокруг бывшего главы израильского разведывательного ведомства МОССАД Йоси Коэна усиливается скандал, связанный с его романтическими отношениями во время пребывания в должности. Первые данные об этой истории появлялись ранее в этом году, однако сейчас всплыли новые подробности. Находясь в тесном контакте с одной из стюардесс, Коэн посвятил её в деликатную информацию об операциях Израиля за рубежом. В этом бывшего главу МОССАДа уличил супруг стюардессы, который решил прийти на местное телевидение.
Компрометирующая Коэна связь, по-видимому, возникла в 2018 году, когда он ещё находился на посту директора МОССАДа. Объектом его ухаживаний
Бизнесмен говорил не только о разрушении семьи, но и о том, что человек, являвшийся первым лицом одной из наиболее разрекламированных мировых разведок, направо и налево говорил о профессиональных секретах.
Он рассказал много историй, — вспоминает Шикер. — Он болтун. Как-то начал говорить мне, что доктор одного известного арабского лидера находится под МОССАДом.
По его словам, Коэн также откровенничал о своём стиле управления.
Он говорил мне: «Когда меня назначили главой МОССАДа, слушайте внимательно, в течение 10 дней я уволил шестерых, потому что они не были лояльны к системе. Они не были хорошими. Когда мы были на равных, они думали, что я их лучший друг», — делился Шикер.
Сам фигурант скандала отвергает все обвинения.
Шквал подозрений
Срок Коэна подошёл к концу в июне этого года. После этого он получил пост в топ-менеджменте одной из крупных банковских структур. На фоне ухода бывший директор МОССАДа столкнулся с
Летом правоохранительные органы начали изучать несколько исков, которые касались в том числе обвинений в незаконной передаче руководителю разведки $20 тыс. Речь идёт о денежном подарке, который австралийский бизнесмен Джеймс Паркер сделал дочери Коэна на свадьбу.
Отдельная статья обвинений — это откровения, которые бывший директор шпионского агентства
Кризис дисциплины
Конечно, появление коалиции критиков Коэна можно было бы связать с перспективностью его как политической фигуры. В одной из частных бесед в 2019 году Нетаньяху упоминал о разведчике как о своём потенциальном преемнике. Однако то, что тогдашний глава правительства остановил свой выбор на Коэне, имело вполне очевидное объяснение: экс-директор МОССАДа был абсолютным лоялистом «Биби» и в статусе преемника мог бы как минимум гарантировать уходящему на покой Нетаньяху иммунитет от нависших над премьером антикоррупционных расследований. В то, что Коэн представляет из себя политическую силу в эпоху нового правительства, верится слабо.
Эпизод с бывшим директором разведки, скорее, иллюстрирует общие проблемы профессиональной культуры в израильском разведсообществе. Когда на пост главы Службы общей безопасности (ШАБАК) в этом году был выдвинут Ронен Бар, его также
Комментируя тогда то, что случилось с Баром, министр разведки и атомной энергии в новом правительстве Элазар Штерн решил вспомнить прошлое.
Когда я возглавлял кадровое управление ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля. — NEWS.ru), анонимные жалобы к нам поступали. Но шредер работает очень быстро, — заявил он.
В таких обстоятельствах силовые структуры обречены на скандалы.