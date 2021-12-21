Роман бывшего директора МОССАДа ударил по секретным операциям

Вокруг бывшего главы израильского разведывательного ведомства МОССАД Йоси Коэна усиливается скандал, связанный с его романтическими отношениями во время пребывания в должности. Первые данные об этой истории появлялись ранее в этом году, однако сейчас всплыли новые подробности. Находясь в тесном контакте с одной из стюардесс, Коэн посвятил её в деликатную информацию об операциях Израиля за рубежом. В этом бывшего главу МОССАДа уличил супруг стюардессы, который решил прийти на местное телевидение.

Компрометирующая Коэна связь, по-видимому, возникла в 2018 году, когда он ещё находился на посту директора МОССАДа. Объектом его ухаживаний стала одна из израильских бортпроводниц, имя которой не раскрывается. Общие жалобы на нерабочие отношения экс-директора агентства появлялись ранее в этом году, их даже пришлось изучать офису юрисконсульта правительства Авихая Мандельблита. Однако новая порция подробностей появилась на днях благодаря тому, что в эфир 13-го канала израильского телевидения пришёл рассерженный супруг главной героини скандала — предприниматель Гай Шикер, который общался с Коэном лично, но, очевидно, не подозревал об измене. Компромат на жену и на её любовника Шикер нашёл в личных сообщениях.

Бизнесмен говорил не только о разрушении семьи, но и о том, что человек, являвшийся первым лицом одной из наиболее разрекламированных мировых разведок, направо и налево говорил о профессиональных секретах.

Он рассказал много историй, — вспоминает Шикер. — Он болтун. Как-то начал говорить мне, что доктор одного известного арабского лидера находится под МОССАДом.

По его словам, Коэн также откровенничал о своём стиле управления.

Он говорил мне: «Когда меня назначили главой МОССАДа, слушайте внимательно, в течение 10 дней я уволил шестерых, потому что они не были лояльны к системе. Они не были хорошими. Когда мы были на равных, они думали, что я их лучший друг», — делился Шикер.

Сам фигурант скандала отвергает все обвинения.

Шквал подозрений

Срок Коэна подошёл к концу в июне этого года. После этого он получил пост в топ-менеджменте одной из крупных банковских структур. На фоне ухода бывший директор МОССАДа столкнулся с серией обвинений в нарушении этических норм. В одной из недавних жалоб говорилось , что он, находясь во главе разведывательного ведомства, помог своей дочери получить работу в компании, которая имеет тесные связи с высокопоставленным должностным лицом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). В эпоху бывшего премьер-министра Биньямина Нетаньяху Коэн был известен как архитектор Авраамовых соглашений — договорённостей о восстановлении отношений между Израилем и арабскими государствами.

Биньямина Нетаньяху Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Летом правоохранительные органы начали изучать несколько исков, которые касались в том числе обвинений в незаконной передаче руководителю разведки $20 тыс. Речь идёт о денежном подарке, который австралийский бизнесмен Джеймс Паркер сделал дочери Коэна на свадьбу.

Отдельная статья обвинений — это откровения, которые бывший директор шпионского агентства сделал в разговоре с израильским телевидением после ухода в отставку. В частности, в этом году Коэн дал обширное интервью, сделав намёк на то, что именно МОССАДу принадлежит «авторство» некоторых недавних диверсий против иранской ядерной программы.

Кризис дисциплины

Конечно, появление коалиции критиков Коэна можно было бы связать с перспективностью его как политической фигуры. В одной из частных бесед в 2019 году Нетаньяху упоминал о разведчике как о своём потенциальном преемнике. Однако то, что тогдашний глава правительства остановил свой выбор на Коэне, имело вполне очевидное объяснение: экс-директор МОССАДа был абсолютным лоялистом «Биби» и в статусе преемника мог бы как минимум гарантировать уходящему на покой Нетаньяху иммунитет от нависших над премьером антикоррупционных расследований. В то, что Коэн представляет из себя политическую силу в эпоху нового правительства, верится слабо.

Йоси Коэн wikipedia.org

Эпизод с бывшим директором разведки, скорее, иллюстрирует общие проблемы профессиональной культуры в израильском разведсообществе. Когда на пост главы Службы общей безопасности (ШАБАК) в этом году был выдвинут Ронен Бар, его также настиг старый сексуальный скандал. В комитет по назначению поступило анонимное послание с детальным описанием нескольких случаев, в рамках которых Бар занимался выстраиванием неформальных отношений на рабочем месте. Несмотря на то, что вокруг его назначения на этом фоне поначалу царила неопределённость, Бару удалось преодолеть все препятствия.

Комментируя тогда то, что случилось с Баром, министр разведки и атомной энергии в новом правительстве Элазар Штерн решил вспомнить прошлое.

Когда я возглавлял кадровое управление ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля. — NEWS.ru), анонимные жалобы к нам поступали. Но шредер работает очень быстро, — заявил он.

В таких обстоятельствах силовые структуры обречены на скандалы.