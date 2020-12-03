Атомное убийство: Нетаньяху готов отдать Израиль разведчику

Директор МОССАДа Йоси Коэн может стать преемником действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Такой прогноз делают израильские СМИ после устранения иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Согласно этим оценкам, глава разведывательного ведомства в ближайшем времени может уйти в большую политику.

Усиление политического влияния Коэна после устранения влиятельного иранского физика-ядерщика констатирует издание Times of Israel. По его оценкам, МОССАД при нынешнем своём руководителе «стал инструментом большой стратегии премьер-министра». Коэн изначально обладал уникальным местом в высших эшелонах власти. Директор одной из наиболее значимых израильских спецслужб с самого начала был незаменимой фигурой для действующего премьер-министра Нетаньяху. Коэн помог ему не только в многоуровневой кампании борьбы с ядерной и ракетной программами Ирана, но и в формировании новых стратегических союзов в регионе. Свою роль сыграло то, что деятельность МОССАДа непрозрачна: разведывательная организация подотчётна только главе правительства.

Нетаньяху видит в Коэне не просто протеже, но и смелого стратега, который понадобится Израилю, чтобы пережить любой кризис в безопасности. Покровительство премьера — это как сигнал о том, куда, по его мнению, движется Ближний Восток, так и сообщение по поводу того, кого он считает достойным преемником, — пишет в своём материале Times of Israel.

Биньямин Нетаньяху Yonatan Sindel/JINI via Xinhua/Global Look Press

Действующий глава израильской разведки поднялся по служебной лестнице в МОССАДе как эффективный оперативный руководитель. Коэн получил одобрение премьер-министра на то, чтобы занять должность директора ведомства в 2016 году, когда возникла необходимость в усилении стратегии давления на регионального соперника еврейского государства — Иран. Есть точка зрения, согласно которой именно Коэн сыграл ключевую роль во внедрении новой шпионской техники в различные сферы жизни. Это и мощные системы видеоконтроля, биометрические сканеры, которые предполагают сканирование сетчатки глаза и инструменты кибер-наблюдения. В этом году именно МОССАДу пришлось участвовать в мировой гонке за аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые на фоне первой волны заражения коронавирусом нового типа довольно быстро закончились в израильских медучреждениях.

Сейчас еврейское государство по-прежнему переживает правительственный кризис. На этой неделе Кнессет (парламент страны) принял в предварительном чтении инициативу оппозиции о роспуске законодательного органа, что должно привести к очередным досрочным выборам. Для того, чтобы решение вступило в силу, нужно согласование в нескольких парламентских комиссиях и три чтения на пленарных сессиях. Процесс может занять несколько недель.

Последние опросы общественного мнения показывают ослабление премьерской партии «Ликуд» («Консолидация») и существенное усиление рейтинга бывшего министра обороны Нафтали Беннета, который возглавляет партию «Ямина» («Вправо»). Как заметила по этому поводу экс-министр образования Лимор Ливнат, большинство депутатов «Ликуда» сегодня — это обычные ставленники Нетаньяху, которые «не критикуют его, потому что он продвигает их» по карьерной лестнице, поэтому за Беннетом — будущее Израиля.

Не исключено, что ставка Нетаньяху на Коэна — это попытка предупредить потерю власти. Так или иначе, срок его полномочий на посту директора МОССАДа должен истечь в следующем году. И некоторые аналитики в Израиле всерьёз верят , что Коэн в скором времени пойдёт в большую политику.