Риски растут: разлад Нетаньяху и Байдена взбодрил врагов Израиля

Израиль в 2021 году впервые за 15 лет ждёт ограниченное военное наступление со стороны ливанской группировки «Хезболла». С таким утверждением выступило Управление военной разведки еврейского государства, которое представило традиционный ежегодный доклад о региональных угрозах. Не исключено, что фактором, который может развязать руки северным соседям израильтян, может стать смягчение американского давления на Иран.

Ожидаемое «ограниченное наступление» «Хезболлы» на Израиль будет первым с 2006 года — со времён Второй ливанской войны, говорится в докладе Управления военной разведки. Армия обороны (ЦАХАЛ) считает, что в последнее время появилось множество косвенных признаков, указывающих на то, что группировка, которой, как считается, покровительствует Иран, намерена спровоцировать очередной виток боевых действий. Так, характерными явлениями в Израиле называют участившиеся вылазки диверсантов со стороны Ливана. За последнюю неделю на северной границе еврейского государства, по этой информации, произошло как минимум два подобных инцидента. Согласно разведданным, у «Хезболлы» есть специально обученное «ударное подразделение», которое можно использовать для ограниченного наступления несколько дней, не втягиваясь в полномасштабный вооружённый конфликт. Тактика организации, базирующейся в Ливане, якобы была изменена ещё в июле прошлого года.

В докладе утверждается, что угроза частично исходит и с сирийской территории. Вблизи Голанских высот, которые были заняты израильской армией в прошлом веке, по-прежнему фиксируется активность местных ячеек «Хезболлы». Как считает израильская сторона, там Тегеран пытается открыть ещё один фронт, хотя в последнее время эти усилия были сведены к минимуму. Официальный Дамаск и его иранский союзник отрицают укоренение каких бы то ни было шиитских формирований вблизи Голан, называя подобные утверждения частью израильской пропаганды.

twitter.com/Charles_Lister

Как следует из отчёта Управления военной разведки еврейского государства, обстрел израильских военных или гражданских объектов возможен даже с территории Йемена и Ирака. Согласно этим данным, действующие там проиранские силы используют ракеты дальнего радиуса действия и боевые беспилотники. Это более современное и более мощное оружие оказалось гораздо легче доставить контрабандой в Ирак и Йемен, чем в Сирию или Ливан, которые имеют с Израилем общую границу, признают в разведструктуре. Большая дальность стрельбы будет означать, что у израильтян будет достаточно времени для защиты от подобных нападений.

Не исключено, что фактором усиления трансграничных угроз станет новая политика США на «иранском» направлении, а также возможные противоречия с Израилем по этому поводу. В отношениях между двумя союзниками уже видны тревожные сигналы. Спустя несколько недель после своей инаугурации Джо Байден так и не позвонил премьер-министру Биньямину Нетаньяху. Израильская пресса считает это молчание более красноречивым, чем какое бы то ни было заявление. Никто в Израиле не питал иллюзий, что страна станет одним из главных пунктов повестки дня Байдена, однако «вряд ли кто мог подумать, что Байден проведёт три недели без звонка Нетаньяху даже ради приличия», пишет Times of Israel.

При этом руководство США и еврейского государства успело вступить в заочную перепалку. После того как в разговоре с CNN госсекретарь Энтони Блинкен заметил, что в перспективе его страна может вернуться к дискуссии о принадлежности Голанских высот, канцелярия Нетаньяху тут же распространила высказывания премьера, который безапелляционно заявил, что Голаны «навсегда израильские». Логично ожидать, что подобные плохо скрываемые явления в двусторонних отношениях только воодушевят региональных противников Израиля.