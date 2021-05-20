Режим прекращения огня между Израилем и Палестиной вступил в силу

https://static.news.ru/photo/666c6c66-b9f4-11eb-990f-96000091f725_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинские боевики и Израиль договорились о прекращении огня в секторе Газа в пятницу, 21 мая, в 02:00 мск. Перемирие вступило в силу. Об этом сообщает ТАСС.

Перемирие удалось достичь после 11 дней обмена ракетными ударами. Одностороннее прекращение огня было одобрено военно-политическим кабинетом Израиля на специальном заседании. Движение ХАМАС согласилось заключить перемирие при посредничестве Кипра.

В переговорах активно участвовал Египет. Государственное египетское телевидение сообщило, что президент Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить делегации в Палестину и Израиль для контроля за соблюдением перемирия.

В секторе Газа сотни человек вышли на улицы с палестинскими флагами и празднуют прекращение боевых действий. В небо запускаются салюты.

Мы построим дома, разрушенные оккупантами. Мы вернём улыбки на лица тех, кто получил ранения. Мы обещаем каждому из мучеников, что мы продолжим их путь, — заявил главы политбюро контролирующего сектор движения ХАМАС Халиль аль-Хайя, обратившись к участникам шествия.

Палестинские группировки и Израиль обстреливали друг друга ракетами с 10 мая. Эскалация конфликта произошла после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, когда израильский суд постановил изъять дома у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что следует перезапустить мирный процесс по Ближнему Востоку, чтобы «достичь решения о сосуществовании двух государств». Он добавил, что крайне важно иметь надёжную программу по предоставлению военной помощи и восстановления Газы.