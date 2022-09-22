Reuters: Эрдоган обсудит на совещании работу платежной системы «Мир»

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган соберет совещание, на котором обсудит порядок работы платежной системы «Мир» в стране, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее ряд турецких банков приостановил работу с российской платежной системой.

Отмечается, что на встрече с высокопоставленными чиновниками Эрдоган может также затронуть вопросы глобальной экономической ситуации, недавнюю волатильность на Стамбульской фондовой бирже, а также соглашения с Россией. Помимо этого, одной из тем обсуждения станут западные санкции.

19 сентября стало известно, что крупнейший частный банк Турции İş Bankası остановил работу с российской платежной системой «Мир». Такое решение последовало из-за опасений попасть под санкции Минфина США, который заявил о последствиях для финансовых организаций, работающих с российской платежной системой.

По информации ТАСС, банкоматы İş Bankası перестали выдавать турецкие лиры с карт платежной системы «Мир» — при попытке снять турецкие лиры система отказывает в выдаче денег, указывая на «превышение суточного лимита».

Также вслед за İş Bankası выдавать турецкие лиры с карт «Мир» перестал турецкий банк Denizbank. Пока с карт «Мир» можно снять турецкие лиры в банкоматах Halkbank, Ziraat bankasi и Vakifbank.