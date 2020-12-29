Раввин рассказал, как меняется отношение к Новому году 31 декабря в Израиле

https://static.news.ru/photo/fb236dd8-4b44-11eb-b4e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nir Alon/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Празднование Нового года (НГ) 31 декабря на протяжении длительного времени вызывало неоднозначную реакцию у граждан Израиля. В еврейском государстве отмечают НГ — Рош а-Шана — осенью. Но последние годы общество в стране с большим пониманием начало относиться к традициям русскоязычных жителей.

Раввин Элияху Гладштейн пояснил, с чем связано непонимание, с которым в Израиле долгое время относились к Новому году 31 декабря. По его словам, в Израиле очень традиционное общество, иудаизм регламентирует время, влияет даже на граждан, формально ничего не соблюдающих.

Люди живут по еврейскому календарю в Израиле, и когда такое мировоззрение сталкивается с каким-то непонятным Новым годом, то для того чтобы понять, что здесь происходит, нужно понять, что всегда, когда происходит некая смена власти, обычно нужно что-то глобальное, то есть есть некое изменение в системе отсчёта времени, — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что с точки зрения религиозных деятелей, нет проблем с празднованием Нового года 31 декабря и совершенно стандартный вариант — отметить начало нового финансового года, «который у всех юридических и не юридических лиц как раз получается 1 января». Гладштейн добавил, что разные цивилизации имеют свои системы отсчёта времени, а ёлку вместе с НГ воспринимают как вторжение другой, иной цивилизации, но запретов на религиозном уровне никаких нет.

Рождественские ёлки в Израиле ставят не в каждом населённом пункте, так как праздничное дерево часто вызывает споры среди населения. Однако есть города со смешанным составом, например Яффо, Хайфа, где власти поддерживают установку одного из символов праздника. Русскоязычные репатрианты также выступают за сохранение традиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несмотря на общее уменьшение продаж алкогольной продукции на фоне снижения доходов населения из-за экономического кризиса, перед Новым годом традиционно покупают шампанское. Таким образом, граждане страны не намерены отказываться от праздничных традиций даже в сложных финансовых условиях, сообщили эксперты.

По данным Национального союза защиты прав потребителей, объём розничных продаж шампанских и тихих вин в ноябре по сравнению прошлым годом снизился на 1,4% и 2,4% соответственно. По итогам декабря продажи снова могут упасть примерно на 5% по шампанскому и коньяку, на 4% — по вину.