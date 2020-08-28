Ракеты упали у посольства США в Ираке

https://static.news.ru/photo/1e8b3eaa-ea2d-11ea-bda5-fa163e074e61_660.jpg Фото: United States Department of State/wikimedia.org

В «зелёной зоне» в центре Багдада упали четыре ракеты. Инцидент произошёл у посольства Соединённых Штатов в Ираке.

В результате ЧП никто не пострадал, передаёт Al Arabiya.

Известно, что «зелёная зона» Багдада регулярно становится мишенью ракетных обстрелов. При этом огонь ведётся из самодельных пусковых установок. В июне 2020 года премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты с целью пресечь подобные инциденты.

ВС Ирака в феврале 2020 года объявили о начале операции «Герои Ирака», в рамках которой проводится зачистка территории страны от оставшихся отрядов террористической организации ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), о победе над которой власти Ирака объявили в конце 2017 года.

Ранее NEWS.ru писал, что две ракеты из зенитного ракетного комплекса «Катюша» разорвались в ночь на 31 июля неподалёку от международного аэропорта Багдада.