Президент Ирана заявил о праве отомстить за убийство физика-ядерщика

https://static.news.ru/photo/51aa6952-358f-11eb-9f50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Defence Ministry Office/Global Look Press

Президенты Ирана и Турции Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили во время телефонного разговора двусторонние отношения, а также убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Этот теракт показывает немощность заклятых врагов иранской нации перед лицом научных и исследовательских продвижений наших учёных. Иран вправе отомстить в подходящее время за кровь павшего мученической смертью, — цитирует Рухани администрация иранского президента.

Политик подчеркнул, что Тегеран знает, кто стоит за терактом и каким образом он был осуществлён. Он добавил, что погибший учёный в последнее время занимался исследованиями, связанными с коронавирусом, в том числе разрабатывал тесты для его диагностики.

Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью Мохсена Фахризаде, отметив, что нападение было направлено против спокойствия и мира в регионе. Эрдоган также выразил надежду, что совершившие преступление окажутся в руках правосудия, передаёт РИА Новости.

Другой темой переговоров стала ядерная сделка. Тегеран вернётся к исполнению своих обязательств после того, как другие стороны сделают то же самое, заявил Рухани.

Ранее президент Ирана возложил ответственность за убийство Фахризаде на Израиль. В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.

А официальный представитель комиссии национальной безопасности парламента Ирана Абольфазль Амуйи заявил, что убийство Фахризаде организовали израильские спецслужбы с возможным привлечением разведок других стран. Такое заявление политик сделал по итогам закрытого заседания парламента, на котором присутствовали представители Минобороны и разведки Ирана.

27 ноября в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом, писал NEWS.ru.