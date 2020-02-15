Иранцам предстоит 21 февраля проголосовать на очередных выборах в национальный парламент (Меджлис), который, как уже стало ясно, станет абсолютно консервативным по своему составу. В частности, на такое развитие событий указывает решение Совета стражей Конституции (ССК), надпарламентского органа, который по разным причинам заблокировал кандидатуры большинства условных реформистов. Эксперты утверждают, что в обновлённом виде Меджлис может решиться и на смещение действующего президента Хасана Рухани, к которому, как известно, не питает симпатий консервативный лагерь.

Долгое время реформистскому лагерю не хватало численного преимущества в парламенте, которое бы позволяло продвигать свои инициативы. Проблема существовала на протяжении всего президентства Хасана Рухани. Однако на этот раз этот политический блок реформистов рискует полностью уступить «ястребам» в борьбе за законодательный орган. Такой исход предопределило решение ССК заблокировать кандидатуры сотни кандидатов, которые якобы оказались неблагонадёжными. Нетрудно заметить, что среди тех, кто не прошёл этот субъективный фильтр, большинство составляли именно реформисты. На это в одном из своих выступлений указал и сам президент, который обвинил оппонентов из противоположного политического лагеря в лишении иранского народа права выбирать и в попытке превратить голосование в обычное назначение. Как известно, ССК является консервативным органом, который близок к рахбару — великому аятолле Али Хаменеи.

В администрации Рухани призывают вернуться к свободным выборам без процедур проверки со стороны ССК, как это было в первое время после Исламской революции. Некоторые даже подталкивают иранского президента к тому, чтобы инициировать пересмотр полномочий Совета стражей. Однако, как считается, такие требования вряд ли смогут что-то реально изменить: ССК имеет право пересматривать все новые законодательные акты. Тем более, что сам верховный лидер, который имеет карт-бланш на вмешательство во все сферы иранской жизни, выступил в защиту надпарламентского органа. Почему если результаты выборов складываются в вашу пользу, то они справедливы, а если нет, то их процессуальная часть обязательно вызывает подозрения, — публично задал вопрос рахбар. Он заявил, что любая критика процесса голосования, которое состоится 21 февраля, может привести к тому, что избиратель откажется приходить на участки. Хаменеи, помимо этого, назвал заслуживающим доверие решение, которое принял ССК.

president.ir

Иранские источники британской газеты Financial Times ранее обращали внимание на то, что фильтрация кандидатов на выборы в Меджлис тесно связана с ожидающейся сменой верховного лидера Ирана.

Мы являемся свидетелями чрезвычайно сложных внешних и внутренних интриг, которые сконцентрированы только на одной проблеме — проблеме преемственности, — сказал газете неназванный источник из реформистского лагеря. — Расширение прав и привилегий «стражей» (члены ультраконсервативной военно-политической организации Корпус стражей Исламской революции — NEWS.ru) — это продуманная политика, которая преследует цель сделать их доминирующей структурой в Иране и обеспечить им основную роль в процессе транзита власти.

Возможная смерть Хаменеи может привести к беспрецедентному усилению консервативных кругов. Причём если нынешний рахбар волен сказать своё последнее слово и кардинально повлиять на «ястребов», то его преемник может не иметь такого авторитета, говорят наблюдатели.