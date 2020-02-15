Иранцам предстоит 21 февраля проголосовать на очередных выборах в национальный парламент (Меджлис), который, как уже стало ясно, станет абсолютно консервативным по своему составу. В частности, на такое развитие событий указывает решение Совета стражей Конституции (ССК), надпарламентского органа, который по разным причинам заблокировал кандидатуры большинства условных реформистов. Эксперты утверждают, что в обновлённом виде Меджлис может решиться и на смещение действующего президента Хасана Рухани, к которому, как известно, не питает симпатий консервативный лагерь.
Долгое время реформистскому лагерю не хватало численного преимущества в парламенте, которое бы позволяло продвигать свои инициативы. Проблема существовала на протяжении всего президентства Хасана Рухани. Однако на этот раз этот политический блок реформистов рискует полностью уступить «ястребам» в борьбе за законодательный орган. Такой исход предопределило решение ССК
В администрации Рухани призывают вернуться к свободным выборам без процедур проверки со стороны ССК, как это было в первое время после Исламской революции. Некоторые даже подталкивают иранского президента к тому, чтобы инициировать пересмотр полномочий Совета стражей. Однако, как считается, такие требования вряд ли смогут что-то реально изменить: ССК имеет право пересматривать все новые законодательные акты. Тем более, что сам верховный лидер, который имеет карт-бланш на вмешательство во все сферы иранской жизни, выступил в защиту надпарламентского органа. Почему если результаты выборов складываются в вашу пользу, то они справедливы, а если нет, то их процессуальная часть обязательно вызывает подозрения, — публично задал вопрос рахбар. Он заявил, что любая критика процесса голосования, которое состоится 21 февраля, может привести к тому, что избиратель откажется приходить на участки. Хаменеи, помимо этого, назвал заслуживающим доверие решение, которое принял ССК.
Иранские источники британской газеты Financial Times ранее
Мы являемся свидетелями чрезвычайно сложных внешних и внутренних интриг, которые сконцентрированы только на одной проблеме — проблеме преемственности, — сказал газете неназванный источник из реформистского лагеря. — Расширение прав и привилегий «стражей» (члены ультраконсервативной военно-политической организации Корпус стражей Исламской революции — NEWS.ru) — это продуманная политика, которая преследует цель сделать их доминирующей структурой в Иране и обеспечить им основную роль в процессе транзита власти.
Возможная смерть Хаменеи может привести к беспрецедентному усилению консервативных кругов. Причём если нынешний рахбар волен сказать своё последнее слово и кардинально повлиять на «ястребов», то его преемник может не иметь такого авторитета, говорят наблюдатели.
С обновлением парламента связана и другая, более неприятная для Рухани проблема. Законодательный орган
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