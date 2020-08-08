Премьер Ливана созвал экстренное совещание по вопросу отставок министров

https://static.news.ru/photo/927bcaf2-da40-11ea-8b56-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Thehassandiab

Глава правительства Ливана Хасан Диаб созвал экстренное совещание кабмина для обсуждения вопроса отставок министров. Уже несколько глав ведомств объявили о своём намерении уйти с постов.

Ранее министр информации Ливана Маналь Абдессамад сообщила, что решила покинуть свой пост. Она добавила, что не смогла оправдать надежды местных жителей, которые пострадали от взрыва в порту Бейрута.

Также в число подавших в отставку вошли министр экономики и министр окружающей среды, сообщает телеканал Al Arabiya.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы». До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

Прогремевший 4 августа в порту взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. В результате случившегося погибли по меньшей мере 150 человек, пострадали тысячи.