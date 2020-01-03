https://static.news.ru/photo/b6feb388-2e08-11ea-9ffe-fa163e074e61_660.jpg Адель Абд аль-Махди Фото: AdilAbdAlMahdi/twitter.com

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди осудил американские авиаудары по Багдаду и заявил, что они могут вызвать разрушительную войну в стране.

Об этом сообщает в Twitter AFP.

#BREAKING Iraq PM says US strike 'will spark a devastating war in Iraq'



A slogan in Arabic reading "Death to America" is painted on a road in the Iraqi capital Baghdad pic.twitter.com/4QLbhqtuQy — AFP news agency (@AFP) 3 января 2020 г.

Как пишет РИА Новости, аль-Махди назвал подобные операции по ликвидации командиров Ирака грубым нарушением суверенитета страны. По его словам, роль американских войск в Ираке ограничена лишь тренировкой иракских войск и борьбой в составе коалиции с «Исламским государством» (запрещена в России).

Аль-Махди подчеркнул, что действия США «поджигают фитиль разрушительной войны в регионе».

В российском МИДе назвали ликвидацию Сулеймани авантюрой и отметили, что действия Белого дома могут привести к росту напряжённости в регионе.

Ранее NEWS.ru писал, что при ударе США в окрестностях аэропорта Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.