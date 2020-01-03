Как пишет РИА Новости, аль-Махди назвал подобные операции по ликвидации командиров Ирака грубым нарушением суверенитета страны. По его словам, роль американских войск в Ираке ограничена лишь тренировкой иракских войск и борьбой в составе коалиции с «Исламским государством» (запрещена в России).
Аль-Махди подчеркнул, что действия США «поджигают фитиль разрушительной войны в регионе».
В российском МИДе назвали ликвидацию Сулеймани авантюрой и отметили, что действия Белого дома могут привести к росту напряжённости в регионе.
Ранее NEWS.ru писал, что при ударе США в окрестностях аэропорта Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.