Представитель парламента Ирана заявил, что переговоры с США не имеют смысла

https://static.news.ru/photo/001fb10a-a32c-11ea-8ff9-fa163e074e61_660.jpg Мохаммад-Багер Галибаф Фото: wikipedia.org

Переговоры с Соединёнными Штатами не имеют никакого смысла, заявил избранный председатель меджлиса (парламента Ирана) Мохаммад-Багер Галибаф.

Переговоры с Америкой — глобальной осью надменности — бесполезны и вредны, — сказал он в своей первой речи, выступая в меджлисе.

По его словам, Тегеран будет стремиться к «полному устранению американской террористической армии из региона».

Галибаф является бывшим командующим аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции. В четверг, 28 мая, он был избран председателем меджлиса.

Кроме того, ранее Галибаф был градоначальником Тегерана и возглавлял иранскую полицию.

Как ранее писал NEWS.ru, МИД Франции, Германии и Великобритании выразили сожаление из-за решения США. Последние намерены прекратить исключения из санкций ядерных проектов Ирана.