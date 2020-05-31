Правоохранительные органы Израиля пресекли незаконный ввоз таблеток экстази из Германии. Контрабандисты спрятали их в упаковки сосисок.
Полиция и таможня предотвратили попытку ввоза 29 тысяч таблеток экстази из Германии в Израиль, — цитирует сообщение РИА Новости.
По данным полицейских, сосиски со спрятанными наркотиками были доставлены в страну по почте. На данный момент выясняются детали преступления. Обвинения были предъявлены четырём 20-летним подозреваемым.
Ранее NEWS.ru писал, что израильские полицейские по ошибке застрелили жителя Восточного Иерусалима.