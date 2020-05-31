Правоохранительные органы Израиля пресекли незаконный ввоз таблеток экстази

Глава МИД Иордании Айман Сафади предупредил Великобританию и США, что план Израиля по аннексии еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан представляет опасность.

Во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Домиником Раабом Сафади он заявил, что израильский план «угрожает шансам на мир», и призвал Рааба помешать Израилю. То же самое Сафади сказал...