«Позор»: в Израиле протестующие движутся к парламенту Демонстранты со всего Израиля стягиваются к кнессету и готовятся разбить палаточный лагерь

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Часть железнодорожных станций в Израиле начали закрывать из-за того, что протестующие съезжаются с разных городов страны, чтобы принять участие в акции возле кнессета — здания законодательного органа страны. Собирающиеся в общественных местах демонстранты скандируют слово «буша», что на русский язык переводится как «позор».

Участники в белых халатах — врачи. У некоторых наклейки «Врачи за демократию». Также одна из участниц протеста перевела свою надпись на плакате так: «Демократия не может существовать при оккупации Палестины», — передает корреспондент NEWS.ru с места событий.

Стягивающиеся к кнессету политические активисты намерены разбить возле парламента палаточный лагерь, на котором продолжат выступать против законодательных реформ нового правительства. Сотрудники системы здравоохранения с сегодняшнего дня перешли на режим забастовки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к протестующим в Иерусалиме через свой аккаунт в Twitter с просьбой отказаться от насилия во время митингов.

Я призываю всех демонстрантов в Иерусалиме, правых и левых, вести себя ответственно и избегать насилия. Мы братья! — написал он в своем микроблоге.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне протестов объявил, что приостановит судебную реформу. Он заявил об этом после совещания с руководителями парламентских фракций партий, входящих в правительство. Президент Израиля Ицхак Герцог настаивал, что из-за митингов безопасность и экономика страны находятся под угрозой, поэтому он просил правительство отложить принятие новой правовой системы.