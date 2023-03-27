В Израиле на фоне протестов одобрили первую часть судебной реформы

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В Израиле на фоне протестов одобрена первая часть судебной реформы для финальных чтений.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его правительство остановить принятие судебной реформы, вызвавшей массовые протесты. По его словам, из-за митингов безопасность и экономика страны находятся под угрозой.

Судебная реформа, предполагающая предоставление израильскому правительству контроля над назначением судей и урезание полномочий Верховного суда, вызвала массовые протесты в еврейском государстве. Недовольные планами властей митингуют уже три месяца.

Также стало известно, что на фоне протестов против судебной реформы в Израиле приостановлена работа международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.