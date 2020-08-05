Посол России в Ливане назвал причины взрыва в порту Бейрута

https://static.news.ru/photo/bb617b92-d71b-11ea-95f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Вопиющие нарушения техники безопасности привели к взрыву в Бейруте. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.

Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с повреждённого судна аммиачная селитра, так что речь идет о вопиющих нарушениях техники безопасности, — считает дипломат.

Трагедия показала существующие проблемы в государственных структурах страны и при взаимодействии ведомств. Об этом сейчас многие говорят в Ливане, отметил Засыпкин в беседе с РИА Новости.

Дипломат также прокомментировал версии обстрела с воздуха и теракта. Он убеждён, что в ситуации, когда пострадали тысячи человек, нельзя заниматься политическими спекуляциями.

Это был явный недосмотр и халатность соответствующих контрольных органов, хотя, как сообщалось, вопрос об утилизации взрывоопасной селитры регулярно ставился на повестку дня, — подчеркнул посол.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек. По данным Ливанского общества Красного креста, в критическом состоянии находятся 60 человек. Жертвами взрыва стали более 100 человек. 5 августа в стране объявлен траур.

Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована таможенниками в 2014 году.

Ранее NEWS.ru писал, что ЧП может стать фатальным для Ливана, поскольку уничтожение столицы означает катастрофу вселенского масштаба.