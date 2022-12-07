Понаехали: в Израиле спорят, нужны ли стране новые граждане Израильские правые пытаются запретить репатриацию внукам евреев

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Ультраправые депутаты, вошедшие в новый созыв кнессета, требуют отменить репатриацию для евреев третьего поколения, которая разрешена израильским законом «О возвращении» (ЗОВ). Если их требование будет удовлетворено, внуки евреев не смогут получить гражданство Израиля. Между тем только из России по этому закону за последнее время уже въехали или планируют въехать десятки тысяч новых репатриантов.

Они не останутся?

Закон «О возвращении», принятый в 1950 году, дает право всем, кто «чистосердечно заявляет о своей принадлежности к еврейскому народу», репатриироваться в Израиль и немедленно, за исключением оговоренных случаев, получить его гражданство почти без всяких условий. В 1970 году закон подправили в соответствии с религиозным пониманием еврейства, предоставив право на репатриацию евреям, считающимся таковыми в соответствии с традиционным еврейским правом (Галахой), их детям и внукам от смешанных браков и нееврейским супругам данных трех категорий. Эти категории в разном соотношении присутствовали во всех волнах репатриации из разных стран мира (в том числе из стран бывшего Советского Союза), включая последнюю волну весной 2022 года.

В настоящее время спор идет в основном вокруг положения закона, которое предлагает автоматическое получение гражданства Израиля любому, у кого есть хотя бы один дедушка-еврей или бабушка-еврейка, при условии, что соискатель исповедует иудаизм.

Многие сторонники внесения изменений в ЗОВ считают, что поправки нужны потому, что значительная часть новых репатриантов получает гражданство ради того, чтобы потом переехать из Израиля в другую развитую страну. При этом статистика показывает обратное — более двух третей репатриантов, получивших гражданство в последние несколько месяцев, уже считают Израиль «своей страной». По данным исследования Министерства алии и интеграции Израиля, более 40% респондентов уверены, что будут жить в Израиле, еще примерно столько же склоняются к такой возможности. Но, похоже, многие в Израиле им не верят.

Фото: Tomer Neuberg/JINI/Global Look Press

Репатриация — это бомба

Вопрос запрета на репатриацию третьему поколению поднимался и раньше, но тогда раввинат находился в руках государственно ориентированных религиозных сионистов, — пояснил NEWS.ru Зеев Ханин, израильский политолог, профессор отделения политических наук Университета Бар-Илан и академический руководитель Института евро-азиатских еврейских исследований. — Но в 1990-е годы картина изменилась: раввинат оказался в руках ультрарелигиозных партий, для которых государственная тема менее актуальна. Потом был скандальный резонанс от единичных, но раздутых в СМИ случаев антисемитского характера, в которых участвовали молодые люди как еврейского, так и смешанного, и нееврейского происхождения, которые прибыли в страну по программе репатриации. Все это вело к постепенному росту возмущения репатриантами, особенно среди правых партий.

Но до недавнего времени к идее изменить ЗОВ все равно относились как к чудачеству. Однако сейчас возникла ситуация, связанная с политикой, а не с фундаментальными социальными изменениями. В частности, произошёл раскол между партиями, которые инициируют изменение закона и противниками таких изменений. Большинство русскоязычных израильтян — против поправок, поэтому для первых это некая попытка сократить электорат, «понаехавший» из стран бывшего СССР.

Сторонники изменений закона «О возвращении» приводят свои аргументы. Так, депутат кнессета от партии «Религиозный сионизм» («Ха-Ционут ха-Датит») Бецалель Смотрич в недавнем интервью радиостанции «Коль ба-рама» заявил, что ЗОВ в его нынешнем виде является «одной из самых больших угроз израильской демографии».

Этот закон — взведенная национальная и общественная бомба, которой надо заниматься. Мы на этом настаиваем и будем настаивать дальше, — подчеркнул Смотрич.

Что интересно, политик Ави Маоз, который в 1980-е боролся за освобождение и выезд диссидента Натана Щаранского из СССР, сейчас поддерживает идею поправок в ЗОВ. На днях он стал замминистра в канцелярии премьера, и в этом качестве Маоз будет отвечать за одно из направлений по возвращению евреев в Израиль, оно называется Native и действует в основном в РФ, на Украине и в странах Восточной Европы. Маоз озабочен тем, что, по его словам, «сотни тысяч неевреев иммигрируют в Израиль». При этом официальная статистика его утверждение о «сотнях тысяч» опровергает.

Остановить репатриацию внуков евреев также призывал ранее главный раввин Израиля Ицхак Йосеф. По его словам, репатриация гоев (неевреев по Галахе) противоречит религиозной основе государства и ослабляет влияние ортодоксальных партий. Раввин заявлял, что задача изменить закон должна стать первоочередной для нового правительства.

Еще один аргумент в поддержку внесения изменений в ЗОВ основан на том, что большой процент новых репатриантов — пожилые люди, которые не внесут большой вклад в развитие страны.

Впрочем, этот довод тоже опровергается статистикой. По данным Министерства алии и интеграции, из всех новых репатриантов только 12% — люди старше 66 лет. Гораздо большие показатели у других возрастных категорий репатриантов. Более двух третей приезжающих — люди молодого и среднего возраста, ещё 24,4% — дети и подростки до 18 лет, которые завершат свое образование в Израиле, в большинстве своем отслужат в израильской армии и найдут места на рынке труда.

Фото: Tomer Neuberg/JINI/Global Look Press

Как вы посмотрите в глаза внукам?

Согласно опросам, более трети израильтян выступают за сохранение ЗОВ в нынешнем виде, а пятая часть респондентов даже подчеркивает, что закон нужно расширить, разрешив репатриироваться всем, кто чувствует себя евреем.

Недавно в партии «Ликуд» заявили, что лидер партии Биньямин Биби Нетаньяху, получивший мандат на формирование кабинета министров, не поддержит требование ультраправых и ультрарелигиозных партий лишить внуков евреев права на репатриацию. Председатель Еврейского агентства «Сохнут» Дорон Альмог также выступил против изменения в ЗОВ. Он считает, что необходимо поддерживать отношения с еврейской диаспорой.

Я хочу спросить у русскоязычных «бен-гвиристов» и «бибистов»: ведь в вашем кругу общения есть внуки евреев, правда? Они что, недостаточно хороши для того, чтобы быть израильтянами? Как вы теперь будете смотреть им в глаза? — пишет депутат кнессета от партии «Наш дом — Израиль» Алекс Кушнир на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Алия, как показывает статистика, благотворно влияет на развитие Израиля, обеспечивает рост экономики в стране, а представители третьего поколения смешанных семей являются полноценными участниками этого процесса. «Отменить» третье поколение — значит отказаться и от остальных членов их семей. То есть остановить репатриацию — значит ударить по экономике, считают некоторые эксперты.

Успешный социальный гиюр

Новые репатрианты, как правило, вливаются в израильское общество сравнительно быстро, поэтому разговоры об опасности, которая возникает для Израиля в случае репатриации евреев в третьем поколении, явно преувеличены.

Практика и исследования показывают, что процесс интеграции в еврейский коллектив идет в стране довольно быстро — в течение пяти — семи лет, — говорит Зеэв Ханин.

Особенно быстро, по его словам, процесс «социального гиюра» идет у молодого поколения, которое подрастает здесь, воспринимает израильские праздники (по происхождению еврейские) как свои, израильско-еврейский образ жизни как свой, идентифицируют себя с еврейским государством. Большинство израильтян также считают важным формализовать статус прибывших в страну в соответствии с ЗОВ «неевреев по Галахе» (лиц смешанного происхождения и супругов без еврейских корней) путем прохождения ими гиюра (перехода в иудаизм, что по традиции является присоединением к еврейскому народу в национальном смысле), но сегодня этот процесс по разным причинам идет крайне медленно, отмечает профессор.

Отмена репатриации для евреев в третьем поколении сильно повредит отношениям Израиля с еврейской диаспорой, подчеркивает Ханин.

Сама идея изменения закона о возвращении означает декларацию отхода Израиля от своей исторической миссии, — утверждает он.

Кроме того, внесение правок в ЗОВ создает прецедент: если можно изменить закон в одну сторону, значит, его можно изменить и в другую. «В этом случае Израиль потеряет свою еврейскую идентификацию», — предупреждает Ханин.

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Израиль все равно не будет прежним

Впрочем, несмотря на все споры, шансов на изменение закона на самом деле мало, вне зависимости от того, какая доля членов в приходящих к власти партиях выступает за подобный подход. Плюс процесс идет довольно медленно, поскольку он затрагивает фундаментальные конституционные законы.

Возможные поправки не слишком популярны в израильском обществе, я бы сказал, что вероятность «отмены» внуков крайне мала. Разговоры об изменении такого порядка шли в Израиле давно — не встречая, впрочем, особого энтузиазма в обществе; но лишь в последнее время они стали переходить в некую практическую плоскость, — отмечает Ханин. — Поддерживают внесение изменений в закон в основном те люди, которые хотят, чтобы Израиль оставался «таким, как раньше, — маленьким и уютным», их раздражает постмодернизация и глобализация общества.

По последним данным, с 24 февраля 2022 года в Израиль репатриировались более 60 тыс. человек. В период с начала войны и до конца июля репатриацию прошли 18 тыс. человек из России, 12 тыс. с Украины и почти тысяча из Белоруссии. Всего же по алие с 1989 года в Израиль приехали более 1,5 млн репатриантов.