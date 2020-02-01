https://static.news.ru/photo/d89e9f22-44f0-11ea-84a8-fa163e074e61_660.jpg Ахмед Абу аль-Гейт Фото: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua/Global Look Press

Предложенная главой США Дональдом Трампом «сделка века» по урегулированию на Ближнем Востоке может привести к новому столетнему конфликту, считает генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

По мнению дипломата, выбранный Вашингтоном курс не ведёт к справедливым решениям, а палестинцев «ставят под режим апартеида», передаёт ТАСС.

Американский мирный план разочаровывает. Переговоры должны начаться на равной основе с учётом чаяний палестинской и израильской сторон, возвращение к ним на основе сведения к минимуму прав палестинцев невозможно, — рассказал аль-Гейт.

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме.

Еврейское государство, согласно документу, должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет на заседание Совета Безопасности ООН. Он собирается представить резолюцию против предложенного американским лидером Дональдом Трампом плана урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.