Политолог предсказал нарастание протестов в Ливане

https://static.news.ru/photo/c6db89e8-ca99-11e9-816b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Политолог Владимир Шаповалов, комментируя ситуацию с протестами в Ливане, заявил, что у властей практически нет шансов договориться с демонстрантами.

По его словам, страна потеряла значительную часть товарооборота после того, как против соседней Сирии ввели санкции. Многие остались без работы. Этот фактор подтолкнул людей выйти на улицы с плакатами.

То, что происходит сейчас в Бейруте спровоцировано страшным взрывом в порту. С другой стороны, протест имеет глубинные корни и они связаны с тяжёлой социально-экономической ситуацией в Ливане, которую усугубил коронавирус. Но в её основе многие другие проблемы, — отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ в интервью телеканалу «360».

Кроме того, эксперт считает, что протест имеет ярко-выраженную направленность против «Хезболлы». А западные страны и СМИ только «подогревают» эти настроения.

Как писал NEWS.ru, ливанский премьер-министр Хасан Диаб считает необходимым провести досрочные парламентские выборы. Несколько депутатов уже объявили о том, что покидают свои посты и таким образом дают понять, что поддерживают предложение премьера.

4 августа в порту Бейрута взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Этот груз был конфискован с корабля Rhosus, который в 2014 году зашёл в порт ливанской столицы. В результате взрыва большинство зданий в Бейруте получили повреждения. Число погибших превысило 150 человек. Пострадали несколько тысяч.

Через четыре дня в столице начались столкновения с полицией. Протестующие ворвались в здания двух министерств. Они требуют отставки правительства. Сотрудники Красного Креста сообщают о 120 пострадавших.