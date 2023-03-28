Политолог: Израилю грозит военный переворот из-за протестов Политолог Ципис: Израилю грозит военный переворот из-за протестов

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Протесты в Израиле могут закончиться расколом коалиции и пятыми за четыре года внеочередным парламентским выборами, заявил в беседе с KP.RU израильский политолог Саймон Ципис. Помимо того, над страной нависла угроза военного переворота, уверен эксперт. Он считает, что такой вариант разрешения политического кризиса в Израиле может оказаться более правильным.

Перспективы очень грустные, на мой взгляд. Первая — если [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху откажется от этой реформы и ее остановят, будет раскол коалиции, а он приведет к падению правительства, что, в свою очередь, приведет к новым, уже пятым по счету внеочередным парламентским выборам за последние четыре года. Второе, менее веселое, но, может быть, более правильное решение — это военный переворот, — пояснил Ципис.

Политолог уточнил, что народ Израиля протестует не столько против судебной реформы, сколько против того, как она проводится. Эксперт пояснил, что правительство не провело ни референдум, ни голосование в парламенте. Все решения принимались тайно, по ночам, в узком кругу кабинета министров. Израильтяне также могут быть недовольны принятым недавно законом об импичменте, согласно которому глава государства может быть отправлен в отставку только по состоянию здоровья или по причине смерти. Помимо того, протесты мог вызвать так называемый закон Дери-2.

Арье Дери — это один из наших министров. Уголовник-рецидивист. Так вот закон Дери-2 позволяет рецидивисту после отбытия срока наказания вернуться в политическую жизнь и даже разрешает ему занять пост министра. Теперь представьте себе, что уголовник-рецидивист занимает пост министра юстиции, — объяснил Ципис.

Нетаньяху ранее подтвердил, что на фоне массовых протестов правящая коалиция готова взять паузу в судебной реформе, чтобы достичь большего согласия в стране. Второе и третье чтения по поправкам к закону будут перенесены. Он пояснил, что такой тайм-аут позволит избежать раскола в обществе.