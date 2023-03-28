Протесты в Израиле могут закончиться расколом коалиции и пятыми за четыре года внеочередным парламентским выборами, заявил в беседе с KP.RU израильский политолог Саймон Ципис. Помимо того, над страной нависла угроза военного переворота, уверен эксперт. Он считает, что такой вариант разрешения политического кризиса в Израиле может оказаться более правильным.

Перспективы очень грустные, на мой взгляд. Первая — если [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху откажется от этой реформы и ее остановят, будет раскол коалиции, а он приведет к падению правительства, что, в свою очередь, приведет к новым, уже пятым по счету внеочередным парламентским выборам за последние четыре года. Второе, менее веселое, но, может быть, более правильное решение — это военный переворот,пояснил Ципис.

Политолог уточнил, что народ Израиля протестует не столько против судебной реформы, сколько против того, как она проводится. Эксперт пояснил, что правительство не провело ни референдум, ни голосование в парламенте. Все решения принимались тайно, по ночам, в узком кругу кабинета министров. Израильтяне также могут быть недовольны принятым недавно законом об импичменте, согласно которому глава государства может быть отправлен в отставку только по состоянию здоровья или по причине смерти. Помимо того, протесты мог вызвать так называемый закон Дери-2.

Арье Дери — это один из наших министров. Уголовник-рецидивист. Так вот закон Дери-2 позволяет рецидивисту после отбытия срока наказания вернуться в политическую жизнь и даже разрешает ему занять пост министра. Теперь представьте себе, что уголовник-рецидивист занимает пост министра юстиции, — объяснил Ципис.

Нетаньяху ранее подтвердил, что на фоне массовых протестов правящая коалиция готова взять паузу в судебной реформе, чтобы достичь большего согласия в стране. Второе и третье чтения по поправкам к закону будут перенесены. Он пояснил, что такой тайм-аут позволит избежать раскола в обществе.

 