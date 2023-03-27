Нетаньяху объяснил, зачем отложил реформы Нетаньяху: власти взяли паузу в судебной реформе для предотвращения раскола в обществе

Фото: Noam Moskowitz/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что на фоне массовых протестов правящая коалиция готова взять паузу в судебной реформе, чтобы достичь большего согласия в стране, передает ТАСС. Второе и третье чтения по поправкам к закону будут перенесены. Он пояснил, что такой тайм-аут позволит избежать раскола в обществе.

Мы настаиваем на необходимости произвести изменения в судебной системе, мы дадим возможность для того, чтобы достичь широкого согласия. Это достойная цель. Поэтому на основании моей национальной ответственности и желания предотвратить раскол в обществе я принял решение приостановить второе и третье чтения данного закона на этой сессии кнессета для того, чтобы дать время достичь согласия по законодательству до следующей сессии кнессета, — сказал Нетаньяху.

При этом премьер отметил, что реформы все равно будут произведены, чтобы «вернуть потерянный баланс между ветвями власти».

Ранее в Иерусалиме начались массовые протесты возле здания парламента. К кнессету приезжали демонстранты из разных городов страны, чтобы выразить недовольство правовыми пертурбациями, организованными новым правительством. Врачебное сообщество объявило забастовку из-за законодательной инициативы Нетаньяху. Решить вопрос с реформами новое правительство надеется уже летом.