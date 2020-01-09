https://static.news.ru/photo/bbc940a2-3369-11ea-a650-fa163e074e61_660.jpg Фото: dubaipolicehq.en/Facebook

Полиция Дубая вернула туристке из России дорогостоящие часы, которые женщина потеряла во время отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах. Установить владелицу было непросто, так как россиянка не обращалась к полицейским с заявлением о пропаже.

По словам самой женщины, в полицию она не пошла, так как не была уверена, где именно потеряла часы — в Дубае или в Москве. Правоохранители провели расследование и выяснили, что часы были приобретены не в ОАЭ. В конечном счёте им удалось установить личность владелицы, сказано в пресс-релизе.

Туристка была удивлена, когда ей позвонили из полиции Дубая, и она была очень благодарна за то, что получит обратно своё дорогое имущество, — рассказал заместитель директора Главного управления уголовного розыска Дубая.

Ранее NEWS.ru писал, что дубайская полиция будет патрулировать туристические районы на Cybertruck от Илона Маска. Служебный парк с Bugatti Veyron, Lamborgini Aventador и другими суперкарами пополнят новыми электропикапами от Tesla.