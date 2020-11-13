Полицейские задержали 18 демонстрантов, перекрывших подъезд к Иерусалиму

https://static.news.ru/photo/68962ea2-268b-11eb-b567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В Израиле сотрудники правоохранительных органов задержали 18 человек, перекрывших в рамках акции протеста трассу на подъезде к Иерусалиму.

18 человек, направлявшихся в Иерусалим в ходе незаконной акции протеста, не согласованной с полицией, были задержаны в районе деревни Абу Гош, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подразделения сотрудников правоохранительных органов в данный момент действуют в этом районе для предотвращения дальнейших инцидентов. Сейчас на дороге к Иерусалиму установлены блокпосты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

Люди, которые вышли на первую трассу, подвергали опасности себя и водителей. Сейчас трасса открыта, — заявил официальный представитель полиции Михаил Зингерман.

В Израиле с середины июля проходят антиправительственные акции протеста. Их участники требуют отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что молодёжь поддерживает акции протеста в стране из-за желания получить «Мерседес».