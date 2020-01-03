https://static.news.ru/photo/8c205242-2fcb-11ea-8a9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: parliament.iq/facebook.com

Парламентарии Ирака проголосовали за вывод иностранных войск с территории республики. Обсуждение прошло 5 января 2020 года.

Накануне возглавляемая Соединёнными Штатами Америки антитеррористическая коалиция временно прекратила в Ираке обучение местных силовиков из-за нападений на военные базы Белого дома, заявили представители штаба операции «Непоколебимая решимость». В ведомстве заявили, что атаки привели к гибели представителей служб безопасности республики и гражданина США, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Комитет по вопросам безопасности и обороны парламента Ирака собирается обратиться к правительству страны с требованием подать жалобу на действия Вашингтона в Совет Безопасности ООН из-за убийства 3 января 2020 года в результате американского авиаудара иранского генерала Касема Сулеймани, а также одного из иракских шиитских командиров Абу Махди аль-Мухандиса.