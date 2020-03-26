Российское командование в Сирии решило воспользоваться ситуацией на фоне распространения коронавируса нового типа в Иране и заняться фильтрацией проиранских формирований, воюющих на стороне Сирийской арабской армии (САА). О соответствующем решении сообщает арабская пресса. Москве давно приписывали планы дезинтегрировать подразделения правительственных сил и иррегулярные шиитские формирования, подчиняющиеся Тегерану.

О том, что россияне распорядились отделить правительственную армию от шиитских иррегулярных формирований, сообщило ливанское издание Al Modon. Формальной причиной стало распространение коронавируса нового типа, который охватил уже многие провинции Ирана. Ограничительные меры пока действуют в интересах тех соединений САА, которые считаются креатурой Москвы, уточняется в сообщении. Источники Al Modon утверждают, что российское командование ввело правила, согласно которым лояльные России части САА будут дислоцироваться отдельно от проиранских формирований, которые сражаются на стороне президента Сирии Башара Асада. Россия, как сообщается, приняла такое решение в качестве меры предосторожности, чтобы не допустить заражения военного персонала, который, как правило, находится в непосредственном контакте с проиранской милицией.

Местные наблюдатели подтверждают гипотезу о том, что шиитские иррегулярные формирования становятся разносчиками новой болезни. Причиной, по этим данным, служат контакты с иранскими паломниками, которые по-прежнему прибывают в Сирию для посещения шиитских религиозных святынь в Дамаске, Алеппо и других городах и провинциях. Есть гипотеза, согласно которой страх перед коронавирусом нового типа в значительной степени способствовал прекращению огня в северо-западной Сирии. Однако с этой гипотезой согласны не все: есть основания считать, что сейчас турецкая сторона, которая курирует группировки умеренных боевиков в этих районах, просто не готова повышать ставки в разговоре об оппозиционных анклавах. До настоящего времени провинция Идлиб, контроль над которой делят радикальные элементы и умеренные повстанцы, была предметом противоречий между Анкарой и поддерживающей действия правительственной армии Москвой.

Сергей Шойгу и Башар Асад Минобороны России/vk.com

Не исключено, что вопрос фильтрации проиранских формирований мог быть поднят во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Сирию. Накануне глава российского оборонного ведомства по поручению президента Владимира Путина совершил рабочую поездку в республику, где провел беседу с президентом Асадом.

В ходе состоявшихся переговоров обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками, — сказали в Минобороны.

В сообщении российского оборонного ведомства уточнялось, что стороны коснулись темы гуманитарной помощи России сирийскому населению, которое, по официальной версии, страдает исключительно от запретительных санкций западных стран.

О том, что ситуация с распространением нового коронавируса может затруднить действие проиранских сил на Ближнем Востоке, ранее писала израильская пресса. На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально зарегистрировала снижение диверсионной и террористической активности. Комбинированный эффект от распространения болезни усложнил дилемму, которая стояла перед Тегераном с момента устранения влиятельного генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, — что делать со своими прокси-силами в регионе. Обстановка для иранского руководства усложняется тем, что пандемия не только повлияла на сухопутный и морской транзит, но и ударила по мировой экономике.

Так или иначе, пандемия даёт официальную возможность противникам иранского влияния в Сирии принять временные меры по изоляции иранских формирований, которые с течением времени могут стать постоянными.