Российское командование в Сирии решило воспользоваться ситуацией на фоне распространения коронавируса нового типа в Иране и заняться фильтрацией проиранских формирований, воюющих на стороне Сирийской арабской армии (САА). О соответствующем решении сообщает арабская пресса. Москве давно приписывали планы дезинтегрировать подразделения правительственных сил и иррегулярные шиитские формирования, подчиняющиеся Тегерану.
О том, что россияне распорядились отделить правительственную армию от шиитских иррегулярных формирований,
Местные наблюдатели подтверждают гипотезу о том, что шиитские иррегулярные формирования становятся разносчиками новой болезни. Причиной, по этим данным, служат контакты с иранскими паломниками, которые по-прежнему прибывают в Сирию для посещения шиитских религиозных святынь в Дамаске, Алеппо и других городах и провинциях. Есть гипотеза, согласно которой страх перед коронавирусом нового типа в значительной степени способствовал прекращению огня в северо-западной Сирии. Однако с этой гипотезой согласны не все: есть основания считать, что сейчас турецкая сторона, которая курирует группировки умеренных боевиков в этих районах, просто не готова повышать ставки в разговоре об оппозиционных анклавах. До настоящего времени провинция Идлиб, контроль над которой делят радикальные элементы и умеренные повстанцы, была предметом противоречий между Анкарой и поддерживающей действия правительственной армии Москвой.
Не исключено, что вопрос фильтрации проиранских формирований мог быть поднят во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Сирию. Накануне глава российского оборонного ведомства по поручению президента Владимира Путина совершил рабочую поездку в республику, где провел беседу с президентом Асадом.
В ходе состоявшихся переговоров обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками, — сказали в Минобороны.
В сообщении российского оборонного ведомства уточнялось, что стороны коснулись темы гуманитарной помощи России сирийскому населению, которое, по официальной версии, страдает исключительно от запретительных санкций западных стран.
О том, что ситуация с распространением нового коронавируса может затруднить действие проиранских сил на Ближнем Востоке, ранее писала израильская пресса. На этом фоне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально зарегистрировала снижение диверсионной и террористической активности. Комбинированный эффект от распространения болезни усложнил дилемму, которая стояла перед Тегераном с момента устранения влиятельного генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, — что делать со своими прокси-силами в регионе. Обстановка для иранского руководства усложняется тем, что пандемия не только повлияла на сухопутный и морской транзит, но и ударила по мировой экономике.
Так или иначе, пандемия даёт официальную возможность противникам иранского влияния в Сирии принять временные меры по изоляции иранских формирований, которые с течением времени могут стать постоянными.
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