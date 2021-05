Палестина дороже денег: Байдена призывают обезоружить Израиль

Ряд демократов настаивает , чтобы администрация президента Джо Байдена более активно участвовала в урегулировании кризиса между Израилем и палестинцами и в одинаковой степени осудила их за эскалацию насилия. Новый повод для дискуссии дали появившиеся в газете The Washington Post данные, что Белый дом беспрепятственно одобрил сделку по продаже высокоточного оружия израильтянам на $735 млн за несколько дней до военного обострения.

Однако это не единственная точка зрения в Демократической партии. Так, глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес, к примеру, выразил готовность поддержать сделку по торгу с израильтянами. По его словам, контракт был согласован задолго до нынешнего вооружённого конфликта. Кроме того, у США и Израиля «долгая история поддержки в сфере безопасности», поэтому двусмысленности здесь быть не может, подчеркнул сенатор.

U.S. Department of Defense/Global Look Press