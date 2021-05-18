Палестина дороже денег: Байдена призывают обезоружить Израиль

В Демократической партии США предлагают заморозить продажу американского оружия Израилю на сумму $735 млн. Соответствующий призыв прозвучал, в частности, в ходе заседания комитета по иностранным делам палаты представителей. Если часть демократов полагает, что еврейское государство имеет право обороняться в конфликте с сектором Газа, то группа их однопартийцев указывает на то, что даже в отношениях со своим основным ближневосточным союзником США должны придерживаться политики ценностей.

Ряд демократов настаивает , чтобы администрация президента Джо Байдена более активно участвовала в урегулировании кризиса между Израилем и палестинцами и в одинаковой степени осудила их за эскалацию насилия. Новый повод для дискуссии дали появившиеся в газете The Washington Post данные, что Белый дом беспрепятственно одобрил сделку по продаже высокоточного оружия израильтянам на $735 млн за несколько дней до военного обострения.

Было бы ужасно, если бы администрация Байдена обеспечила Нетаньяху высокоточным оружием без каких-либо ограничений в ответ на эскалацию насилия и нападения на мирных жителей, — заявила конгрессвумен Ильхан Омар. — Если это произойдёт, то эскалации конфликта будет дан зелёный свет. Будут подорваны любые попытки добиться прекращения огня.

Однако это не единственная точка зрения в Демократической партии. Так, глава сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес, к примеру, выразил готовность поддержать сделку по торгу с израильтянами. По его словам, контракт был согласован задолго до нынешнего вооружённого конфликта. Кроме того, у США и Израиля «долгая история поддержки в сфере безопасности», поэтому двусмысленности здесь быть не может, подчеркнул сенатор.

U.S. Department of Defense/Global Look Press

Высокоточная поддержка

Из материала The Washington Post следует , что администрация Байдена дала зелёный свет на продажу еврейскому государству высокоточных бомб с системой JDAM. Это выглядит как стандартная закупка, и на момент согласования сделки, по словам информированных источников , не было возражений ни со стороны демократов, ни со стороны республиканцев в специальных комитетах, отвечающих за верификацию таких контрактов. Тем не менее в условиях взаимных обстрелов между Газой и Израилем и гибели мирных жителей любая отправка еврейскому государству высокоточных вооружений выглядит жестом однозначной поддержки.

Конгресс получил от Белого дома соответствующее уведомление 5 мая — за несколько дней до интенсивной фазы ракетных обстрелов между израильской армией и палестинскими формированиями. После официального оповещения, по законодательству США, у конгрессменов появилось двухнедельное «окно», чтобы выступить против сделки и выпустить резолюцию с её осуждением. Однако в то, что критики Израиля в рядах Демократической партии успеют что-то предпринять, верится слабо. Кроме того, вероятно, для блокирования военно-технического сотрудничества с Израилем нужен более широкий консенсус на Капитолийском холме.

Bashar Taleb/Global Look Press

Несправедливость к союзникам

Израиль является одной из немногих стран, оружейные сделки с которыми одобряются в США в ускоренном режиме. Даже несмотря на то что администрация Байдена относится к своему основному союзнику на Ближнем Востоке прохладно, выступить с категоричным осуждением она вряд ли рискнёт из-за произраильских позиций центристского крыла Демократической партии. В связи с этим Белый дом, похоже, решил максимально тянуть время, чтобы избегать однозначного вмешательства. С одной стороны американские официальные лица публично выражают тревогу в связи с эскалацией конфликта, с другой — блокируют совместные заявления Совета Безопасности ООН с неприятными для израильтян оценками.

В то же время сопротивляться левому, условно антиизраильскому крылу демократов американскому президенту становится всё сложнее. Тем более что приверженность ценностно-ориентированной политике на Ближнем Востоке администрация Байдена уже успела продемонстрировать в этом году, ограничив военную помощь другому союзнику — Саудовской Аравии — в ответ на его репрессивную политику в отношении диссидентов. Диспаритет в мерах воздействия вызовет вопросы к тому, может ли американское руководство, демонстрируя столь явный внешнеполитический фаворитизм, в принципе выступать третьей силой в ближневосточных спорах или посредническая роль, в конце концов, будет передана другим международным игрокам.