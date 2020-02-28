Ответ турецкого руководства на трагедию в сирийской провинции Идлиб, где в ночь на 28 февраля в результате авиаудара погибли свыше 30 военных Турции, может быть спонтанным и трудно прогнозируемым. Об этом рассказали NEWS.ru в турецкой экспертной среде, комментируя обострение в районе, на который ведёт наступление лояльная официальному Дамаску армия. Анкара получила моральную поддержку от своих партнёров по Североатлантическому альянсу, однако пока непонятно, насколько она готова продолжать повышение ставок.

О том, что НАТО готово поддержать Турцию в сфере противовоздушной обороны (ПВО), заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг на брифинге по итогам экстренного заседания совета Альянса на уровне послов. Причиной созыва встречи стал авиаудар лояльных сирийским властям сил по турецким позициям, в результате которого погибли 33 военнослужащих, а 32 получили ранения.

НАТО уже оказывает Турции значительную поддержку, используя широкий набор мер. Альянс продолжит поддерживать Турцию, в том числе в сфере ПВО, что способствует защите воздушного пространства от ракетных атак с территории Сирии, — сказал Столтенберг.

Генсек организации пообещал, что НАТО будет «продолжать пристально следить за ситуацией на юго-восточной границе Альянса». Он подчеркнул, что Турция является ценным союзником. Впрочем, в то же время Столтенберг не озвучил никаких радикально новых инициатив со стороны Североатлантического альянса в контексте ситуации в Идлибе и тех потерь, которые понесла Анкара.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, может ли республика рассчитывать на новые конкретные меры поддержки со стороны военного блока, Столтенберг отметил, что «НАТО оказывает Турции значительную политическую и практическую поддержку». Консультации — это уже акт помощи, подчеркнул генсек. Дискуссии на уровне послов были проведены 28 февраля — но не по 5-й статье Вашингтонского договора, которая предусматривает коллективный ответ на агрессию, а по 4-й, в которой говорится о консультациях в случае угрозы одной из стран-членов.

Йенс Столтенберг Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press

Любая страна НАТО имеет право созвать консультации по 4-й статье, если считает, что её безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой, — отметила официальный представитель альянса Оана Лунгеску в разговоре с ТАСС.

На фоне трагедии президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых была подчёркнута «необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии». Не исключено, что личная встреча лидеров двух стран может состояться в самое ближайшее время. Вопрос заключается лишь в том, насколько договороспособна теперь турецкая сторона, настаивающая на отводе правительственных войск к позициям, предусмотренным Сочинским соглашением 2018 года.

Теме Идлиба было посвящено оперативное совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ. Участники заседания выразили надежду, что турецкие власти примут все необходимые меры, чтобы на фоне противоречий из-за Идлиба была обеспечена безопасность российских загранучреждений и граждан в Турции. Пока что наблюдатели фиксируют повышение градуса антикремлёвской риторики в нарративе турецких государственных СМИ. Напряжённая обстановка вокруг Сирии ранее называлась среди мотивов, которыми руководствовался убийца российского посла в Турции Андрея Карлова. Глава дипмиссии был вероломно застрелен турецким радикалом в декабре 2016 года в Анкаре.

В разговоре с NEWS.ru турецкий политолог Керим Хас заявил, что удары, нанесённые по турецким военнослужащим в Сирии, привели к тем последствиям, которые турецкое руководство и не могло прогнозировать.

Или, возможно, подобные события явились логическим завершением прагматичной политики Эрдогана, когда под предлогом большого числа потерь со стороны турецких военных Анкара «умывает руки» и имеет основания придерживаться заданного курса, который не согласуется с курсом Москвы. Керим Хас турецкий политолог турецкий политолог

Турецкий эксперт обращает внимание на то, что официальная российская версия об исключительной вине сирийских правительственных сил за гибель турецких военных выглядит противоречиво, потому что, как указывает Хас, ни один сирийский самолёт не может взлететь без «зелёного света» из Кремля. Таким образом, очевидно, что ситуация в турецко-российских отношениях зашла в тупик и может развиваться по любому возможному сценарию, говорит аналитик. В этом контексте важно понимать, что политическая элита Турции и лично Эрдоган находятся в трудной психологической ситуации, когда принятие решений может быть спонтанным, необдуманным, сиюминутным и, как следствие, ошибочным, заключает Хас.